Ensayo sobre Rob Reiner de Martin Scorsese: ‘Me rompe el corazón’

Martín Scorsese honró al difunto Reiners en un ensayo publicado en The New York Timesescribiendo, «Rob Reiner Era mi amiga, y Michele también. A partir de ahora tendré que usar el tiempo pasado, y eso me llena de una tristeza tan profunda. Pero no hay otra opción”.

Los Reiner, de 78 y 70 años, fueron encontrado muerto en su casa de Brentwood el 14 de diciembre con heridas de cuchillo. Su hijo de 32 años, Nick Reiner, ha sido arrestado y acusado de dos cargos de asesinato.

Scorsese conoció a Rob Reiner poco después de mudarse a Los Ángeles a principios de la década de 1970, cuando comenzó a asistir a reuniones organizadas por George Memmoli y llenas de comediantes y actores.

“Rob y yo éramos, en cierto modo, inmigrantes orientales”, escribió Scorsese. Reiner provenía de la realeza del mundo del espectáculo, siendo sus padres los artistas Carl y Estelle Reiner. «Esto era 100 por ciento humor neoyorquino y estaba en el aire que respiraba».

«De inmediato, me encantó salir con Rob. Teníamos una afinidad natural el uno por el otro. Era hilarante y a veces mordazmente divertido, pero nunca fue el tipo de persona que se apoderaría de la sala», escribió Scorsese. «Tenía una hermosa sensación de libertad desinhibida, disfrutaba plenamente de la vida del momento y tenía una gran risa. Cuando lo honraron en el Lincoln Center, Michael McKean hizo un poco, lo cual fue una brillante parodia de los discursos solemnes de tributo oficial. Antes de llegar al remate, Rob se rió tan fuerte que se podía escuchar en todo el auditorio».

La película favorita de Scorsese dirigida por Reiner es «Misery», que describió como «una película muy especial, bellamente interpretada por Kathy Bates y James Caan». Y escribió que “This Is Spinal Tap” es “único en su clase… una creación inmaculada”. Cuando Scorsese estaba seleccionando el casting para su película de 2013 “El lobo de Wall Street”, “inmediatamente pensó en Rob” para interpretar al padre de Jordan Belfort de Leonardo DiCaprio.

«Podía improvisar con los mejores, era un maestro de la comedia, trabajó maravillosamente con Leo y el resto de los muchachos, y entendía la situación humana de su personaje: el hombre amaba a su hijo, estaba feliz con su éxito, pero sabía que estaba destinado a una caída», escribió Scorsese sobre Reiner. «Hay ese momento maravilloso en el que Rob observa cómo Jon Favreau le explica a Leo que puede salir relativamente ileso si simplemente se aleja de su empresa antes de que la SEC tenga la oportunidad de acusarlo de violaciones. La expresión del rostro de Rob, cuando se da cuenta de que Leo está dudando y que finalmente no se detendrá, es muy elocuente. ‘Tienes todo el dinero del mundo’, dice. ‘¿Necesitas el dinero de todos los demás?’ Un padre amoroso, desconcertado por su hijo”.

Scorsese añadió: «Me conmovió la delicadeza y apertura de su actuación cuando la rodamos, me conmovió una vez más cuando unimos la escena en el montaje y me emocioné mientras miraba la película terminada. Ahora, me rompe el corazón siquiera pensar en la ternura de la actuación de Rob en esta y otras escenas».

El cineasta concluyó su ensayo: «Lo que les pasó a Rob y Michele es una obscenidad, un abismo en la realidad vivida. Lo único que me ayudará a aceptarlo es el paso del tiempo. Así que, como todos sus seres queridos y sus amigos -y estas eran personas con muchos, muchos amigos- se me debe permitir imaginarlos vivos y bien… y que un día, estaré en una cena o una fiesta y me encontraré sentado junto a Rob, y escucharé su risa y veré su rostro beatífico y reírme de sus historias y disfrutar de su ritmo cómico natural, y sentirme afortunada nuevamente de tenerlo como amigo”.