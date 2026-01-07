‘Enredados’ presenta a Teagan Croft como Repunzel y Milo Manheim como Flynn Rider

La acción real de Disney”Enredado«La película está tomando forma con Teagan Croft (“Titanes”, “True Spirit”) y Milo Manheim (“Zombies”, “Dancing with the Stars”) consiguiendo los codiciados papeles principales de Rapunzel y Flynn Rider.

El director de “The Greatest Showman”, Michael Gracey, dirigirá la adaptación en imagen real de la película animada de 2010, que recaudó más de 591 millones de dólares en todo el mundo y generó una exitosa serie de Disney Channel. Jennifer Kaytin Robinson (“Do Revenge”, “Thor: Love and Thunder”, “Sé lo que hicisteis el verano pasado”) escribió el guión. Aún no se han anunciado más detalles de producción ni una fecha de lanzamiento.

THR informó por primera vez sobre la noticia del casting.

