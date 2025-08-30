Enormes marchas de protesta de Gaza hacia el Festival de Cine de Venecia

El Festival de Cine de Venecia El sábado se convirtió en el foco de posiblemente la protesta más grande jamás vista en un evento cinematográfico importante sobre el asalto militar en curso de Israel a Gaza.

Miles, jóvenes y viejos, compuestos por invitados al festival y miembros del público, participaron en una importante marcha que denunció a Israel y pidió el fin del genocidio. En medio de un mar de banderas palestinas, había cantos de «Palestina libre libre». A pesar de la naturaleza seria del mensaje, había una sensación de carnaval, con manifestantes en zancos que ondeaban pancartas de «paz», música explosiva de altavoces, bengalas y nieblas.

La protesta, organizada con el apoyo de numerosos grupos, asociaciones y organizaciones, tenía como objetivo garantizar que el festival tuviera una postura visible y pública sobre la guerra en Gaza y se usara como plataforma.

«El Festival de Cine de Venecia no debe seguir siendo un evento aislado de la realidad, sino convertirse en un espacio para denunciar el genocidio que Israel lleva a cabo, la complicidad de los gobiernos occidentales, y para ofrecer apoyo concreto al pueblo palestino», dijeron los organizadores en un comunicado de antemano.

Con ese fin, la visibilidad era innegable. La policía cerró las carreteras principales del Lido cuando la marcha lentamente llegó al área principal del festival.

«En Gaza, se están bombardeando los hospitales, las escuelas y los campos de refugiados; los civiles están siendo privados de alimentos y agua; los periodistas y los médicos están siendo asesinados; los barcos humanitarios como la Freedom Flotilla están siendo incautados. Al mismo tiempo, en Cisjordania Occidental, el apartheid y la violencia de los colonos continúan sin trabajo. Ley ”, agregó la declaración.

«Italia y Europa, a través de suministros de armas, acuerdos económicos y cobertura diplomática, son cómplices de esta barbarie. Es hora de detener la masacre: detener el genocidio, detener las ventas de armas, detener la complicidad occidental».

Con la condena internacional de la guerra de Israel contra Gaza a medida que el número de civiles asesinados continuó aumentando, el Festival de Cine de Venecia, generalmente un evento menos político en comparación con otros festivales de la lista A, se ha convertido en uno de los más ruidosos.

A principios de semana, los manifestantes agitaron las banderas palestinas y sostuvieron una pancarta que decía «Palestina libre. Detenga el genocidio» frente a la sede del festival, Palazzo del Cinema.

Antes del festival, los organizadores de Venecia fueron instados por cientos de cineastas y artistas internacionales a tomar una «posición clara e inequívoca [in] condenando el genocidio en curso en Gaza y la limpieza étnica en Palestina llevada a cabo por el gobierno y el ejército israelíes «. También fueron llamados a las celebridades desinvitas que han mostrado apoyo público a Israel, como «En la mano de Dante», Gal Gadot y Gerard Butler.

En respuesta a la carta, Bienale dijo que el Festival de Cine de Venecia «siempre ha sido, a lo largo de su historia, lugares de discusión abierta y sensibilidad a todos los problemas más apremiantes que enfrenta la sociedad y el mundo. La evidencia de esto es, en primer lugar, las obras que se presentan [at the festival]. «

Se le preguntó al jefe de Venecia, Alberto Barbera, sobre la postura del festival sobre la guerra en Gaza durante la conferencia de prensa del jurado, a lo que dijo: «Nos han pedido que rechacemos las invitaciones a los artistas; no lo haremos. Si quieren estar en el festival, ellos están aquí. y especialmente de los niños, que son víctimas, el daño colateral de una guerra que nadie ha podido terminar todavía ”.

Mientras tanto, el presidente del jurado de Venecia, Alexander Payne, decidió no ofrecer su punto de vista sobre el asunto. «Estoy aquí para juzgar y hablar sobre el cine. Mis puntos de vista políticos, estoy seguro, están de acuerdo con muchos de los tuyos».