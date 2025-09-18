¡Enorgullecer! 30 Umkm Batik Sukabumi -Cianjur que aparece en París

Yakarta, Viva – Casa Batik Tablero fractal y de ahorro (LPS) con 30 Umkm Batik y EcoPrint Sukabumi-Cianjur exhibieron obras en la demostración de ropa frontal de Row ParísFrancia, el 6 de septiembre de 2025. Muestran diez vistas (looks) de colaboración de 17 MISMES FESYEN y 13 MIILABLES DE BATIK KRIYA.

Leer también: Jitex 2025 se abrió oficialmente, la transacción objetivo de Rano Karno fue RP14.9 billones



Este evento se convirtió en la culminación del programa de asistencia y desarrollo del ecosistema Batik con sede en Batik Batik, iniciado por LPS con compañías sociales fractales de Batik desde 2023.

La serie de capacitación en Sukabumi fue financiada por programas sociales de LPS, «LPS Cares, Bakti para el país». Mientras que la manifestación de moda en París fue iniciada y financiada por Batik Fractal como empresa social. La primera fila que ha entrado en su sexto año es la iniciativa de la Cámara de Moda Indonesia (IFC).

Leer también: Con el apoyo de los fundamentos sólidos y varios catalizadores positivos, los inversores globales aumentan los precios del objetivo BBRI



Directora de Batik Fractal, Nancy Margried, en el evento «Chat después del espectáculo con Batik Fractal» que se celebró en línea el jueves 18 de septiembre de 2025, su grupo vio el gran potencial de Batik en Sukabumi y Cianjur, que originalmente solo nació de las manos que son pasatiempos o pequeñas empresas.

Sin embargo, según Nancy, para desarrollar este potencial, se necesita la voluntad, la determinación y el apoyo de un sistema calificado.

Leer también: OJK llama a la economía indonesia puede crecer constantemente un 5 por ciento si los préstamos bancarios cultivan dos dígitos



«En este punto, fractal Batik está presente, no solo como facilitador, sino también como diseñador de programas que se centra en la sostenibilidad», dijo.

A través del programa de asistencia y desarrollo del ecosistema de Sukabumi -Batik -Cianjur Batik basado en la transformación digital, Batik fractal y LPS fomentando 30 MIPYM BAKIK desde 2022.

Este programa fue construido con un plan de estudios que tiene un hito claro, presentando entrenadores competentes y, lo más importante, guiando a cada batik para encontrar su identidad.

El Batik que inicialmente no había podido producir completamente forjado a través de una capacitación intensiva hasta que finalmente pudiera producir trabajos con estándares de clase internacional.

París fue elegido no solo por su brillante, sino porque esta ciudad es un centro de moda mundial. Cada año, los compradores de todas las direcciones llegan a París en busca de tendencias que se convertirán en la dirección de la industria mundial de la moda.

Nancy explicó, desde el comienzo del programa iniciado con el presidente del LPS 2020-2025, Purbaya Yudhi Sadewa, fue diseñado para formar un nuevo centro de Batik en Indonesia que pudo explorar el mercado internacional.

«Fue con LPS, en ese momento frente a su presidente, el Sr. Purbaya Yudhi Sadewa, quien ahora ha sido ministro de Finanzas. Hicimos una presentación, y había seguido durante mucho tiempo el viaje fractal de Batik. En su dirección, este programa de capacitación se realizó durante tres años, de 2022 a 2025, con el apo para formar un nuevo centro de Batik en Indonesia», explicó Nancy.

«Esta historia fue escoltada directamente por Pak Purbaya, incluso tuvimos que hacer un informe mensual y celebrar una reunión de rutina para poder ver el alcance de su progreso. Su esperanza desde el principio era que Batik de áreas desconocidas podía ir directamente internacionalmente, y finalmente logrado de acuerdo con el hito que había sido diseñado desde el principio», agregó.

En la actuación en París, las diez colecciones de moda que se exhibieron fueron la colaboración de 17 MIPILAS FESYEN y 13 MIIL DE MIIL DE BATIK Crafts. Los motivos Batik que se presentaron llevan el tema de Whispering Forest, inspirados en el paisaje de Parahyangan-Gunung, Forest, Sea y la cultura local, con un enfoque de diseño digital utilizando el software Jbatik.

«Jbatik es un software de diseño que se ejecuta en una computadora para evolucionar el proceso de diseño de Batik para volverse digital para que el diseño pueda ser más, moderno y acelerar el tiempo de producción», explicó Nancy.

«Batik no es solo cultura, sino que también tiene un lado económico y debe ingresar al mercado, seguir las tendencias de la moda. Con esta tecnología, podemos invitar a más jóvenes a amar a Batik», continuó.

La participación de las casas fractales y de Batik LPS con 30 MIILS en el frente de París de la fila se convirtió en un hito importante en el viaje de Sukabumi -Cianjur Batik. Según Nancy, el mayor impacto después de aparecer en París fue la creciente confianza de los participantes. El trabajo que persiguen en la aldea puede aparecer en el escenario mundial: se vuelve orgullo, así como una valiosa cartera.

«En el futuro, el desafío es mantener el impulso, el seguimiento de los compradores y garantizar que Batik de Indonesia parezca diferente en el mercado global. Los resultados de nuestra investigación en París muestran que Batik debe mostrarse en la moda moderna y la vanguardia para ingresar a los mercados extranjeros», dijo Nancy.

«En 2025 nos centramos internacionalmente, después de actuar en París y Osaka Expo con iniciado y financiado por Fractal Batik, se esperaba que hubiera otras publicaciones y exhibiciones internacionales para que Batik indonesia fuera cada vez más conocido», dijo.

Trabajar Colaboración de 30 MIPYMES

Este año, cada MSME colaboró ​​con otras MIPYME para producir una colección colectiva coherente. Si la moda UMKM presenta ropa, el Batik Umkm de Batik crea accesorios como bufanda y diademas. Por lo tanto, el color, el tema y el tipo de producto se han diseñado desde el principio para complementarse entre sí.

La agrupación y el diseño del diseño también se aparta de la tendencia mundial de Strive 2025/2026 combinados con el potencial y el carácter de los participantes. Las cuatro tendencias y sujetos que se convierten en referencias son: rebelión independiente, arte tranquilo, neo nostálgica y elegancia artesanal. Al comprender esta tendencia, las MIPYME están dirigidas a crear un trabajo relevante para el mercado para que sea más competitivo en la industria de la moda.

En la etapa delantera de la fila, la colección de casas de batik fractales -lps apareció con otros seis diseñadores: Deden Siswanto, AM de Anggiari Mawardi, FFF por Ferry Febby Fabry, Putri Anjani de Indina, Roemah Kebaya Vielga y NY por Novita Yunus.

Aunque muchos diseñadores indonesios a menudo aparecen en países extranjeros, la junta asesora de IFC y el director de proyectos, Ali Charisma, enfatizó la importancia de celebrar su propio desfile de moda en el extranjero.

«La ropa que es comisariada por curadores externos a menudo debe ser hundido. La literatura indonesia a menudo se considera demasiado pesada. Hay un modesto de moda que finalmente tiene que aparecer sin hijab. Esa ya no es la verdadera moda de Indonesia», dijo Ali.

Según Ali, quien ha celebrado una primera fila cinco veces, mostrar las características originales de la moda indonesia es importante para proteger el mercado interno.

Mientras tanto, el embajador indonesio en Francia, Mónaco y Andorra y la UNESCO, Mohammad Oemar, en sus comentarios transmitió el orgullo del trabajo de los jóvenes diseñadores indonesios.

«París es el centro de la moda mundial, y la presencia de diseñadores indonesios de hoy demuestra que el trabajo de los niños de la nación puede competir en el escenario internacional. La moda no es solo un estilo, sino también una identidad y diálogo internation», dijo el embajador Oemar en la liberación oficial de la Embassía Indonesia (KBRI) en París, France.

Pt. Batik Fractal Indonesia (Batik Fractal) es una compañía social con sede en Bandung fundada por Nancy Margried, Muhamad Lukman y Yun Hariadi en 2007. Durante una docena de años, Batik Fractal ha anotado con más de 4,000 artesanos en toda Indonesia.

No solo produciendo batik para fines industriales, Fractal Batik brinda intensamente asistencia al Batik; ejecutar la investigación de Batik; Además de hablar en instituciones académicas, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para alentar actos de preservación de Batik.

Transformando la tradición de Batik con la tecnología, Fractal Batik crea software Batik que ayuda a los artesanos a diseñar varios motivos Batik enraizados en la cultura local. Mediante el entrenamiento en el uso de Batik, Fractal Batik también busca abrir el acceso y aumentar la alfabetización digital de Batik UMKM. Empoderar los artesanos Batik, la mayoría de los cuales son mujeres, también son el foco de la capacitación de emprendimiento realizado por fractal Batik.