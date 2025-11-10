Enojados porque su profesor fue insultado, cinco estudiantes de Cianjur persiguen a los residentes y los convierten en sospechosos

cianjurVIVA – Cinco personas estudiantes en Cianjur, Java Occidental, designada como sospechar caso paliza residentes de la aldea de Panyusuhan, distrito de Sukaluyu, regencia de Cianjur, después de que los agentes arrestaran previamente a un estudiante de FA (22) sospechoso de ser el principal autor.

«Los cuatro perpetradores siguen siendo menores de edad que están internados en un internado islámico local. Se dice que el principal perpetrador, FA, estuvo involucrado en la acción por lo que fue nombrado sospechoso», dijo el jefe de la unidad de investigación criminal de la policía de Cianjur, AKP Fajri Ameli Putra en Cianjur, el lunes 10 de noviembre de 2025.

Según Kasatreskrim, a partir de los resultados del examen y desarrollo de la investigación de la FA, la policía nombró a otros cuatro estudiantes como sospechosos del ataque a N, quien sufrió varios hematomas en todo el cuerpo.

Su partido continuó llevando a cabo investigaciones hasta que nombraron a cinco estudiantes como sospechosos del ataque a N, por lo que estaba seguro de que no había otros perpetradores ni otros estudiantes involucrados en la acción.

Mientras tanto, el motivo de la golpiza, continuó el jefe de la Unidad de Investigación Criminal, supuestamente fue porque los perpetradores no aceptaron que el nombre de su maestro había sido insultado y manchado debido a las acciones de la víctima, por lo que estaban decididos a llevar a cabo actos de vandalismo y palizas en un lugar no lejos del internado islámico.

«Actualmente los cinco nuevos sospechosos han sido arrestados y están siendo examinados por la policía de Cianjur, serán acusados ​​en virtud del artículo 170 en relación con palizas», dijo.

Según informó la policía de Cianjur Resort, arrestaron a FA (22), un estudiante de un internado islámico en la aldea de Pasir Oray, aldea de Panyusuhan, distrito de Sukaluyu, porque era sospechoso de golpear a los residentes locales.

El incidente comenzó cuando la víctima N recibió un reporte de que el auto de su familia fue dañado por varios estudiantes usando piedras, por lo que la víctima acudió al lugar.

Al llegar al lugar, la víctima se enojó con los estudiantes quienes inmediatamente atacaron a la víctima con sus propias manos, incluso utilizando objetos contundentes, por lo que la víctima sufrió hematomas.

La víctima denunció esto a la policía de Sukaluyu, que inmediatamente arrestó a FA, el presunto autor de la paliza junto con otros estudiantes y fue trasladado inmediatamente a la jefatura de policía de Cianjur. (hormiga)