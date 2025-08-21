Ennudado y grabado, esta es la condición del jefe de la sucursal del banco de bumn que fue secuestrado cuando se encontró

Yakarta, Viva – Cabeza de sub -Branch (KCP) One banco Bumn en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta, fue asesinado supuestamente secuestrado Y delicado.

Su cuerpo fue encontrado en Bekasi Precisamente en los campos de arroz del área de Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency, jueves por la mañana, 21 de agosto de 2025. Su condición era patética, con las manos y los pies atados y sus ojos estaban pegados. La policía confirmó que el caso de que le dio a la víctima fue reportada a la policía del metro de East Yakarta.

«Sí (el caso fue reportado a la policía del metro de East Yakarta)», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Yakarta Yakarta, Comisionado Adjunto de Policía Dicky.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue presuntamente secuestrada primero.

Se conocía por las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

Más tarde, los perpetradores que supuestamente lo secuestraron y lo mataron habían sido arrestados. El arresto fue realizado por la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta junto con la Policía Metro de East Yakarta.

Los perpetradores todavía están siendo examinados intensamente en la sede de la policía regional de Metro Jaya. En total había cuatro perpetradores que habían sido arrestados. Sin embargo, otro actor todavía está en libertad. Se sospecha que los perpetradores fugitivos son ejecutores.