Enlace y cómo descargar el libro electrónico Broken Strings Aurelie Moeremans

VIVA – No Aurelie Moeremans De repente se volvió ampliamente discutido en las redes sociales después de que publicó un libro titulado Cuerdas rotas. El libro revela la amarga experiencia de Aurelie, que fue víctima de acoso cuando tenía 15 años por parte de un hombre mucho mayor que ella.

Lea también: Afirmando haber recibido amenazas por el tema de Grooming infantil, Roby Tremonti: ¿Y si me queman?



La valentía de Aurelie al revelar esta delicada historia del pasado ha recibido mucho apoyo del público. Por otro lado, su confesión también despertó la curiosidad de los internautas por los detalles de la historia que vivió. De hecho, varios usuarios de las redes sociales también compartieron fragmentos de capítulos del libro que se pensaba que representaban las heridas y el trauma que había experimentado Aurelie.

Varios otros usuarios de las redes sociales también admitieron que sentían curiosidad por esta historia. No pocos no saben cómo acceder a la historia, resulta que se sabe que Aurelie Moeremans distribuye el libro de forma gratuita al público.

Lea también: La publicación de Feni Rose se destacó después de leer Broken Strings de Aurelie Moeremans



Para aquellos de ustedes que quieran leer la historia completa, pueden acceder al libro a través del enlace oficial compartido por Aurelie Moeremans en la biografía de su cuenta personal de Instagram. Más tarde, los lectores pueden hacer clic en el árbol de enlaces que figura en la biografía y luego serán dirigidos a varios enlaces de sitios para acceder al libro Broken Strings.

Para acceder a la versión indonesia del libro, puede acceder al siguiente enlace. https://drive.google.com/file/d/1mnM75U0nIVqZsOCJHA7mehZFg8pQxnXo/view

Lea también: Roby Tremonti espera ser invitado al podcast de Denny Sumargo para aclarar problemas de cuidado infantil



Mientras tanto, para acceder a la versión en inglés del libro, podéis acceder al siguiente enlace. https://drive.google.com/file/d/10i1Sicmhm43miVZGcFkg7ABsXCXxc8-Y/view

Sinopsis

Este libro cuenta inicialmente el viaje de la vida de Aurelie en Bélgica. También explicó que había sufrido acoso cuando era niño. Luego tuvo la oportunidad de hacer carrera en Indonesia después de participar en un concurso de búsqueda de talentos.

Allí comenzó la trayectoria profesional de Aurelie Moeremans. En el transcurso de su carrera, conoció a Bobby, descrito como un hombre que tenía el doble de edad que Aurelie. Bobby entra en la vida de Aurelie y su familia.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación empezó a dar signos de anormalidad. Bobby muestra un comportamiento que exige atención excesiva, es manipulador y tiende a controlar todos los aspectos de la vida de Aurelie.