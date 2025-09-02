Enlace para hacer fotos rosas y verdes para soportar el movimiento 17+8 de la gente





Yakarta, Viva – El fenómeno de una foto de perfil rosa y verde recientemente se ha visto lleno de una línea de redes sociales. Esta tendencia no es solo una fuerza visual, sino un símbolo de apoyo para el movimiento 17+8 Las afirmaciones de la gente que ahora está en el centro de atención pública.

Estos dos colores incluso obtuvieron un apodo especial: «Brave Pink» y «Hero Green». Se considera que ambos representan el espíritu de la solidaridad de la sociedad civil que desean expresar aspiraciones.

No es de extrañar si en poco tiempo, esta foto de perfil rosa y verde se dio un honor en varias plataformas, desde Facebook, Instagram, hasta X (Twitter).

Para aquellos de ustedes que desean participar en mostrar apoyo, hay una manera fácil de cambiar las fotos personales en rosa y verde sin tener que molestarse en editar manualmente. Se pueden probar los siguientes dos enlaces de generador de fotos en línea:

Con este simple paso, cualquiera puede unirse de inmediato indicar soporte a través de fotos de perfil rosado y verde.

Este fenómeno demuestra que la expresión del apoyo comunitario ahora no solo está llevando a las calles, sino también presente en el espacio digital. El uso de rosa y verde es un símbolo fácilmente reconocido, mientras se expande el alcance del mensaje de movimiento 17+8 en las redes sociales.

