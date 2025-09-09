Enlace de la serie de transmisión en vivo iPhone 17

Yakarta, Viva – American Technology Giant (EE. UU.) Manzana Pronto se lanzará iPhone 17 Serie a través del evento ‘Awe Delwping’ el 9 de septiembre a las 10:00 de los Estados Unidos o el 10 de septiembre de 2025 a las 01.00 de la hora de Indonesia.

Leer también: iPhone 17 El oponente de aire coincide con Samsung Galaxy S25 Edge?



La celebración anual que tuvo lugar en Steve Jobs Theatre, Apple Park, Cupertino, California, presentará cuatro modelos del iPhone 17, incluido el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 ProY iPhone 17 Pro Max.

Además de la serie iPhone 17, también se presentarán otros dispositivos al público como AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y Watch SE 3, así como las últimas características de inteligencia artificial (IA).

Leer también: Evolución del iPhone: desde iPhone Mini, iPhone Plus, hasta iPhone Air



Acerca de las características de IA, se espera que Apple anuncie una integración más profunda con Apple Intelligence, aumento en Siri y dispositivos futuros teaser, como el último 4K Apple TV.

Fanboy, fanáticos de Apple, en todo el mundo, incluida Indonesia puede verlo transmisión en vivo A través de las diversas plataformas proporcionadas por Apple.

Leer también: El público tiene curiosidad sobre el aire del iPhone 17



Aquí hay algunas formas de ver la transmisión en vivo del lanzamiento de la serie iPhone 17:

– Sitio web oficial de Apple: los eventos pueden transmitirse directamente en el sitio web oficial de Apple.

– El canal oficial de YouTube de Apple: los usuarios pueden hacer clic en «Establecer recordatorio» para recibir notificaciones cuando comience el evento.

– Aplicación de Apple TV: la transmisión también está disponible a través de esta aplicación.

– Dispositivo Apple: se recomienda usar un dispositivo Apple moderno para la mejor experiencia.

– AirPlay: permite a los usuarios emitir videos a Apple TV o dispositivos Smart TV.