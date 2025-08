¡Enim Music Fest recibió el talento que le robó con éxito la atención nacional! Tanjung Enim es la atención de Indonesia

Muara esVIVA – para Música Fest Got Talent logró robar la atención de todos los rincones de Indonesia. El prestigioso evento que se celebró en Tanjung Enim, Muara Enim Regency no solo presenta entretenimiento de calidad, sino que también muestra el potencial extraordinario de la generación más joven en el mundo del arte y las actuaciones.

El evento, que fue iniciado por una comunidad llamada Idea Room de Tanjung Enim, realizó con éxito 20 de los mejores finalistas con un talento impresionante. Desde música, teatro, danza/danza, hasta actuaciones artísticas de arte, los finalistas muestran la calidad del espectáculo que es equivalente al evento de búsqueda nacional de talentos, celebrado el 2 de agosto de 2025 en el edificio del Teatro del Museo del Coal.

No es sorprendente que Enim Music Fest Got Talent fue viral en las redes sociales y se convirtió en una cálida conversación en varias plataformas digitales. El entusiasmo de la comunidad fue extraordinario, visto por la densidad de la audiencia y el apoyo positivo que continuó fluyendo.

De Zumba a Orchestra, la banda Glory of Love muestra la totalidad en Tome más cerca

Enim Music Party Got Talent

La presencia del regente adjunto de Muara Enim, ir. Hj. Sumarni, M.Sc., junto con el jefe de Lawang Kidul, Drs. Edi Susanto, MM ,, así como el apoyo total del servicio gubernamental, el presidente de Muara Enim DPRD, el Sr. Deddy Arianto, S.PD. y grandes compañías como Pt Bukit Asam, Pt Madhani Talatah Nusantara, Pt Lematang, PT Pama BTSJ, PT Pama MTBU, PT AMM, PT BMP, PT STSJ, PT SMUS, PT ST Bukit Asam Creative, PT ALPEN, SAKA HOTEL, Museum Batubara, and Bank Sumsel, showed that PT Lematang, PT PAMA BTSJ, PT PAMA MTBU, PT AMM, PT BMP, PT BMP, PT AMU, PT AMU, PT AMU, PT AMU, PT AMU, PT AMU, PT AMU, PT AMU, PT AMU, PT AMU, PT AMU, PT AMU, PT AMU, PT AMU, PT AMU, PT AMU S TIENE un valor estratégico en el desarrollo de carácter y potencial local.

