‘English Teacher’ cancelada por FX después de dos temporadas

divisas ha cancelado”profesora de ingles«Después de dos temporadas, Variedad ha confirmado.

La serie de comedia fue creada por Brian Jordán Álvarezquien interpretó a Evan Márquez, un profesor de inglés de secundaria en Austin que atraviesa varios escándalos personales y políticos en el trabajo. El elenco también incluyó a Stephanie Koenig, Sean Patton, Carmen Christopher, Enrico Colantoni y Jordan Firstman.

FX no hizo comentarios.

“English Teacher” se estrenó en septiembre de 2024, y la temporada 2 le siguió en septiembre de este año. Si bien la temporada 1 siguió un modelo de semana a semana para los nuevos episodios, FX optó por un lanzamiento compulsivo en la temporada 2, estrenando los 10 episodios a la vez.

Días antes del lanzamiento de la temporada 1, Álvarez fue acusado de agresión sexual por Jon Ebeling, su ex amigo y coprotagonista en “The Gay and Wondrous Life of Caleb Gallo”, una serie web de 2015 que Álvarez creó y protagonizó. Ebeling primero hizo las acusaciones en Instagram, luego amplió el tema en un Artículo de la revista New York de diciembre de 2024. Ebeling también acusó a Koenig, su ex novia y amiga cercana de Álvarez, quien escribió en “English Teacher” además de protagonizar, de ayudar a mantener la dinámica dañina entre él y Álvarez.

La noticia de las acusaciones no afectó inicialmente el destino de “English Teacher” en FX, que renovó la serie para la segunda temporada menos de dos meses después de que se conoció la historia del New York Magazine. Acerca de la historia, un portavoz de FX dijo: «Revisamos las acusaciones que nos presentó otro medio de comunicación antes del lanzamiento del programa. El Sr. Ebeling nunca se comunicó con nosotros para expresar ninguna inquietud. No haremos más comentarios en este momento».

La cadena no mencionó las acusaciones en su comunicado de prensa sobre la renovación, sino que proporcionó una declaración de celebración del presidente Nick Grad: «‘English Teacher’ fue uno de los nuevos programas más aclamados por la crítica de 2024 y estamos agradecidos a los productores, escritores, elenco, directores y equipo por la excelencia creativa del programa. Esperamos con ansias la nueva temporada».

“English Teacher” fue producida por Alvarez, Paul Simms, Jonathan Krisel, Dave King, Kathryn Dean, Jake Bender y Zach Dunn y producida por FX Productions.