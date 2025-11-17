Engañado por una inversión de 3.000 millones de IDR en el proyecto de construcción del edificio FK ITS, los inversores informan a la policía

Surabaya, EN VIVO – Ha surgido un caso de presunto fraude y malversación de fondos por valor de 3.000 millones de IDR en el proyecto de construcción del edificio de la Facultad de Medicina (FK) del Instituto de Tecnología Sepuluh Nopember (ITS) de Surabaya, Java Oriental.

Un inversor con las iniciales SV (37) denunció oficialmente a PT Kembar Jaya Abadi a la policía de Surabaya, el viernes (14/11/2025), después de que los fondos inversión Los 3.000 millones de IDR que invirtió nunca han sido devueltos.

El informe se encuentra registrado con el número STTLPM/1805/XI/2025/SPKT/POLRESTABES SURABAYA.



Un inversor denunció a la policía de Surabaya sobre el proyecto de construcción del edificio FK ITS Foto : Zainal Azhari/tvOne/Surabaya

SV, conocido por ser un empresario en el sector del petróleo y el gas, invirtió sus fondos en el segundo período de un proyecto de construcción de un edificio por un valor total de 56 mil millones de IDR ubicado en el área de Mulyosari, Surabaya.

«Nuestro cliente es un inversor en el contratista que ganó la licitación. Pero hasta la fecha de vencimiento, los fondos principales y el 20 por ciento de las ganancias no han sido devueltos», dijo Perdana Roziq del Equipo de Defensa de Garuda Hitam Pusaka, abogado de SV.

Perdana explicó que su cliente había recibido como garantía un cheque por valor de 2.400 millones de euros del contratista. Sin embargo, cuando fue cobrado el 26 de septiembre de 2025, el cheque resultó estar vacío.

«Esto refuerza las sospechas de fraude. Además, la oficina del contratista en Ketintang ahora está vacía y sólo queda un empleado que afirma no saber nada», añadió.

El acuerdo de cooperación entre SV y PT Kembar Jaya Abadi se firmó oficialmente ante el notario Dwi Ariny Wulandari.

Sin embargo, el informante sospecha de la participación del notario y subcontratista Poundra Arga Marcdianto, quien presentó a SV al director de PT Kembar Jaya Abadi, Eka Hillyan Fazzih.

«Sospechamos que hay indicios de conspiración en este proceso. Hemos entregado todas las pruebas, incluido el acuerdo notarial y el cheque original, a los investigadores», dijo Perdana.

El jefe del Equipo de Defensa de Garuda Hitam, KRA Rivo Cahyono Setyonego, añadió que a SV se le prometió una ganancia de 600 millones de IDR y una multa de 5 millones de IDR por día si el pago excedía el plazo. Sin embargo, hasta el momento el contratista no se ha dado cuenta

«Pedimos a la policía que procese inmediatamente este informe porque las pérdidas son grandes y afectan a la credibilidad del proyecto nacional de educación», concluyó Rivo.

La policía de Surabaya no ha proporcionado más información oficial sobre el progreso de la investigación de este caso. Mientras tanto, el nombre PT Kembar Jaya Abadi está ahora en el punto de mira del público, especialmente porque el proyecto en cuestión está relacionado con una conocida institución educativa en Indonesia. (Reporte de Zainal Azhari, tvOne, Surabaya)