Enfrentar desafíos que nunca han sucedido, las marcas necesitan un socio para comprender la realidad del negocio

Yakarta, Viva -Cautión económica fomenta las necesidades actuales de eficiencia de la compañía, mientras que el comportamiento de los consumidores y los medios de comunicación está cada vez más fragmentado. Paraca marca En Indonesia actualmente enfrenta desafíos que nunca antes habían sucedido.

Por otro lado, un ciclo de tendencia que es tan rápido exigente marca Muévete rápidamente sin perder atractivo. Como resultado, muchos marca Atrapado en una solución limitada, de modo que la campaña se extiende por separado y se pierde la oportunidad de integración integral.

Sobre esta base, Wisnu Satya Putra, ex directora ejecutiva de O Dentsu Creative Indonesia, junto con Wira Gumay formó una red Feel Good. La agencia de marketing con sede en el cliente está presente en la industria con una promesa diferente que está colocando a los clientes como el centro principal, presentando soluciones de colaboración adaptativas y combinando estándares globales con la mejor agilidad creativa de talento indonesia.

«Lo necesitan pareja negocio quienes realmente entienden la realidad de los negocios, muévase tan rápido como sus negocios y creen conjuntamente la solución correcta en la situación mercado En la actualidad «, dijo Wisnu Satya Putra, CEO de Feel Good Network, citado de su declaración, lunes 8 de septiembre de 2025.

A diferencia del modelo tradicional de agencias de marketing y publicidad, Feel Good Network presenta soluciones creativas basadas en las necesidades de los clientes que exceden la campaña. Los servicios incluyen entre otros Construcción y colaboración de IP, experiencia creativa modular Y Asociación cercana.

«Estamos aquí para trabajar uno al lado del otro, no desde la distancia», agregó.

Sentir bien es apoyado por la inversión de capital privado y los equipos de liderazgo experimentados de varias agencias multinacionales. Con, combinar los estándares internacionales como lo demuestran la comprensión de la cultura local y la capacidad de adaptarse. Este modelo híbrido permite red Continuar creciendo, sin dejar de ser arraigado fuertemente en el mercado indonesio.

«Al final, la medida de nuestro éxito no es solo una campaña de KPI», agregó Wira Gumay, COO Feel Good Network.

«Lo más importante es cómo el proceso y la asociación se sienten divertidos. Cuando la colaboración va bien, el impacto seguirá», agregó.