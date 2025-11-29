Enfrentando al enemigo interior







La mayor amenaza a la credibilidad del BJP en Maharastra hoy no es la Oposición, sino su propio aliado.

Durante años, el Primer Ministro Narendra Modi y los dirigentes del BJP trabajaron arduamente para construir una imagen nacional de disciplina, gobernanza limpia y política con visión de futuro. Pero hoy en Maharashtra, esa imagen no está siendo atacada por el Congreso, Shiv Sena (UBT) o el PNC liderado por Sharad Pawar. La mayor amenaza proviene de su aliado: Shiv Sena, liderado por Eknath Shinde. Y todo esto está sucediendo a la vista del público.

El 2 de diciembre se llevarán a cabo elecciones de organismos locales que cubrirán miles de escaños. Estas encuestas son normalmente un asunto discreto y rara vez dominan la narrativa política del estado. Los votantes esperan que la oposición desate acusaciones, exponga fallas de gobernanza y cuestione la corrupción. Pero esta vez, Maharashtra ha sido testigo de algo inusual. Las acusaciones más feroces contra el BJP no provienen del Maha Vikas Aghadi (MVA), sino de su propio socio en el régimen gobernante.

El propio Shinde aumentó la tensión con su comentario (haciendo referencia al Ramayan y citando el ejemplo de Ravan) de que “la arrogancia conduce a la caída”, ampliamente visto como un comentario dirigido al BJP, que luego fue aclarado por su equipo como un ataque dirigido a los rivales y no al aliado. Una pancarta que mostraba a Shinde junto a Sonia Gandhi en las encuestas de Umarga profundizó aún más la confusión, insinuando extrañas ecuaciones a nivel local.

En la era digital, incluso señales pequeñas como estas explotan rápidamente en narrativas a nivel estatal.

Si los comentarios de Shinde dolieron, los ataques de su equipo fueron aún más profundos y llevaron la confrontación aún más lejos. Por lo tanto, da la impresión de que el bando de Shinde Sena no está escatimando esfuerzos para atacar abiertamente al BJP, especialmente atacando donde más duele: la imagen limpia del partido. Ministro del campo Shinde Sanjay Shirsat se burló del diputado del BJP, Ashok Chavan, preguntándole si “come bhakri o billetes”. Muchos observadores políticos vieron este golpe de “Adarsh” como un golpe directo a la afirmación del BJP de una política limpia.

Luego vino un golpe aún más duro. Shinde Sena MLA Nilesh Rane, hermano del ministro del BJP, Nitesh Rane, publicó un vídeo que muestra una bolsa que supuestamente contenía R20 lakh en efectivo en la casa de un trabajador del BJP. Nilesh afirmó que el dinero estaba destinado a influir en las encuestas de Malvan. Cuestionó cómo la gente común y corriente podría alguna vez participar en elecciones si ese poder monetario estuviera involucrado, e insinuó que el “lío” comenzó después de la visita del jefe estatal del BJP, Ravindra Chavan, a Malvan.

El malestar político para el BJP era evidente ya que estas acusaciones procedían de alguien cuya familia entera está profundamente vinculada al BJP.

Un Chavan visiblemente perturbado respondió con cautela. «Por ahora, mantener la alianza intacta hasta las elecciones locales es importante. Responderé a estas acusaciones después del 2 de diciembre». [voting day]», dijo Chavan. El estado Declaración del jefe del BJP claramente escrito «no todo está bien» dentro de los socios de la alianza azafrán.

Esta no es la primera vez que surgen fricciones entre el BJP y el Sena liderado por Shinde. Las tensiones llevan mucho tiempo latentes bajo la superficie. Pero la división nunca ha sido tan amplia, tan ruidosa y de dominio público.

La “guerra fría” entre los socios de la alianza muestra claramente que los líderes Mahayuti pueden afirmar que hay unidad en el estado, pero en realidad están divididos sobre el terreno.

Como los ataques internos son mucho más feroces que los de los partidos de oposición, esto está provocando mucha vergüenza al BJP. Esto es importante porque la lucha no está moldeando la opinión pública contra toda la alianza. Los ataques están dañando la “imagen limpia” del BJP, un hecho que es difícil de ignorar para los dirigentes centrales y estatales del BJP.

No es sólo el Shiv Sena (facción Shinde) el que merece culpa. El BJP también ha contribuido a aumentar las tensiones y crear este desastre. Varios líderes del BJP han estado provocando a Shinde y su bando. Tomemos el ejemplo del actual jefe estatal del BJP, quien siguió adelante y reclutó a trabajadores y líderes del Sena de áreas consideradas el bastión de Shinde, incluido el distrito electoral de Lok Sabha representado por el hijo de Shinde, el Dr. Shrikant Shinde.

En la política de Maharashtra, estas medidas no se olvidan. Provocan inseguridades y ataques de represalia. Al final, Devendra Fadnavis y Eknath Shinde se vieron obligados a aceptar un pacto no escrito de “no caza furtiva” sólo para evitar que la alianza colapsara antes del día de las elecciones.

No importa cuál sea el resultado de las elecciones locales, la pregunta ahora es si esta exposición pública de quejas le costará a los Mahayuti más de lo que gana. Si bien la alianza parece unida en el papel, los votantes están viendo grietas en tiempo real: los líderes discuten, los candidatos se debilitan entre sí y las viejas rivalidades salen a la luz.

Mientras todo el mundo especula sobre el futuro de la asociación Shinde Sena-BJP, Eknath Shinde intervino el viernes para calmar el polvo. Insistió en que esta alianza no es un “jugad” político conveniente y de última hora.

Según él, fue construido hace décadas por líderes incondicionales como Balasaheb Thackeray, Atal Bihari Vajpayee y LK Advani sobre la base de una ideología compartida y no por el poder.

Shinde afirmó con confianza que la base del vínculo Sena-BJP es sólida y cree que la alianza azafrán no irá a ninguna parte.

Pero si las cosas no salen como Shinde espera, es seguro que habrá una mayor escalada y tensión dentro de la alianza. Y ambas partes tendrán que afrontar las consecuencias.

Una división ahora sólo debilitaría mahayuti’s posibilidades en las peleas más importantes que esperan las elecciones de 2029 (tanto en la Asamblea como en Lok Sabha).

Sanjeev Shivadekar es editor político, al mediodía. Él tuitea @SanjeevShivadek

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son individuales y no representan las del periódico.





Fuente