Enfrentan la sofisticación de la IA y los despidos masivos, esta es la amarga realidad de los graduados de informática en el mercado laboral 2025

Yakarta, Viva – En la era digital cada vez más avanzada, la profesión en el campo de la tecnología de la información parece ser el sueño de muchas personas, especialmente los graduados Ciencias de la Computación. Con una alta promesa salarial y amplias oportunidades profesionales, la codificación del aprendizaje se ha considerado una forma definitiva del éxito.

Leer también: Cuando AI fue revisada por un negocio de búsqueda de empleo, miles de empleados se convirtieron en víctimas de despidos masivos



Varias campañas y declaraciones de las principales figuras de tecnología a los líderes estatales refuerzan la suposición de que el dominio de la tecnología digital es la clave del futuro.

Sin embargo, la realidad en el campo en realidad muestra una imagen diferente. Ola de terminación del empleo (Despido) En las empresas de tecnología gigante y el avance de la inteligencia artificial que reemplaza cada vez más el trabajo humano, ahora hace que los nuevos graduados en el campo de la codificación deben enfrentar una competencia mucho más estricta y oportunidades de trabajo cada vez más limitadas.

Leer también: La amarga realidad de los ‘nuevos académicos’, dificultad para encontrar un trabajo en medio de un mercado laboral letárgico



Manasi Mishra, un nuevo graduado de informática de la Universidad de Purdue, es un verdadero ejemplo del desafío. Desde la infancia, creció con la creencia de que las habilidades de codificación lo llevarán a un trabajo alto.

Pero después de un año tratando de presentar una solicitud y la pasantía, la mejor oferta de trabajo que recibió fue una entrevista en un restaurante de comida rápida, que luego no recibió. La historia de Mishra entonces viral en las redes sociales, ilustra las experiencias experimentadas por muchos jóvenes graduados de hoy.

Leer también: Ai puede ser un ángel o un demonio: dependiendo de quién lo controla





Ilustración de graduación/graduación de la universidad.

Lanzado desde el New York Times, el martes 12 de agosto de 2025, los datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York muestran que la tasa de desempleo para los graduados de informática de 22 a 27 años ahora ha alcanzado un número preocupante, que está más que duplicado que otros graduados de campo.

Los principales factores que empeoran esta condición son los despidos masivos en grandes empresas de tecnología como Amazon, Microsoft, Intel y Meta. Además, el uso de herramientas AI quienes pueden escribir códigos automáticamente, reduciendo así la necesidad de trabajadores principiantes.

El proceso de búsqueda de empleo complejo y presión también se suma a la carga de los jóvenes solicitantes de empleo. Muchos de ellos solicitan miles de puestos, enfrentan diversas pruebas de codificación y a menudo experimentan «fantasmas» o ignorados por la compañía sin noticias.

Incluso las aplicaciones para el trabajo que deberían ser fáciles, como en los restaurantes de comida rápida, no se rechazan con poca frecuencia porque se consideran falta de experiencia. Por otro lado, la IA no solo cambió la forma en que reclutó la compañía, sino también cómo los solicitantes de empleo se preparan.

Muchos ahora están utilizando AI para ayudar a realizar aplicaciones, mientras que las compañías usan IA para filtrar a los solicitantes. Esto, Ta la se realiza para crear un ‘círculo vicioso’ que haga que las oportunidades de trabajo sean más delgadas.

En respuesta a este fenómeno, el gobierno y las corporaciones comenzaron a responder con la última capacitación y tecnología de IA para prepararse para la futura fuerza laboral. Microsoft, por ejemplo, asignó miles de millones de dólares para la capacitación de IA, y varias universidades ajustan su plan de estudios para satisfacer las necesidades de la industria actual.

A pesar de enfrentar muchos obstáculos, también hay historias optimistas. Mishra, quien inicialmente tuvo dificultades para conseguir un trabajo en el campo de la codificación, ahora ha encontrado un nuevo camino a través del mundo del marketing tecnológico gracias a su experiencia como influyente en las redes sociales.