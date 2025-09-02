Enfrentamientos de masas y funcionarios, unisba rector: la policía no ingresa al campus

Bandung, Viva – Viral en las redes sociales un choque de manifestantes con las autoridades acompañadas de disparos gas lacrimógeno en el área del campus de la Universidad Islámica de Bandung (Unisba) y la Universidad de Pasudan (UNSPAS), Badung, West Java, el lunes por la noche (1/9/2025).

En este caso, el rector de Unisba A Harits Nu’man enfatizó que el gas lacrimógeno disparado no estaba dirigido a los estudiantes, sino a un grupo de masas sospechosas de ser provocadores.



Rector de Unisba A Harits Nu’man Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

Según Harits, la tensión ocurrió después de que las autoridades realizaron una patrulla nocturna y encontraron un grupo masivo no estudiantes que bloqueó la radio Jalan Taman a Tamansari Bawah. A partir de ahí, la situación comenzó a calentarse y las autoridades liberaron gases lacrimógenos hacia la misa.

«La manifestación estudiantil ha terminado desde las 17:00 WIB. Publicaciones humanitarias en el campus incluso solo operaron hasta las 21:00 WIB. El incidente a las 21.30 WIB fue inesperado. Hubo otras masas que estaban agrupadas, bloquearon la radio Taman a la radio Taman a Taman Bawah. Desde donde la situación comenzó a calentarse», dijo el martes (2/9/2025).

Dijo que el barrido realizado por las autoridades no estaba dirigido al área del campus. Namum atacó a las pandillas de los provocadores fuera del campus.

«Ese es el resultado de la mafia afuera anteriormente. Las autoridades realizaron barrido en las calles, no dentro de Unisba. Pero luego la información se desarrolló salvaje como si la policía atacara el campus», dijo.

Mientras tanto, el jefe de las relaciones públicas de la Policía Regional de Java Occidental, la comisionada principal Hendra Rochmawan, reveló hechos en el campo. Dijo que había montones de piedras, madera, hasta que los neumáticos se incendiaron contra Jalan Taman Sari. No solo eso, un grupo de personas vestidas con negro supuestamente Anarko también hizo un bloqueo de carretera.

«Atrajeron a los oficiales para retirarse al campus de Unisba, de modo que se vio a las autoridades atacando el campus. Ese fue el escenario que hicieron», dijo Hendra.

Según él, la provocación incluso se llevó a cabo arrojando bombas Molotov hacia la patrulla combinada de los Tni-Polri. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)