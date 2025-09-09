Enfrentamientos de manifestantes con la policía en Nepal matando a 19 personas, los militares intervinieron

Yakarta, Viva – Autoridad NepalEl lunes desplegó personal militar después de un choque sangriento entre Los manifestantes y la policía en la protesta anticorrupción y bloqueo de las redes sociales dieron como resultado una caída de 19 muertes.

El Himalaya Times Daily informó, la decisión se firmó «después de que los manifestantes atravesaron el área prohibida y empujaron al complejo del Parlamento Federal», lo que provocó la aplicación del toque de queda.

Al menos 347 personas resultaron heridas, docenas de ellas estaban en estado crítico, mientras que varios hospitales estaban llenos, según el Katmandú Post.



Police Shield ejerce disturbios y enfrentamientos timales. (Ilustración fotográfica) Foto : Entre fotos/Muhammad Iqbal

Las autoridades locales no han emitido ninguna declaración con respecto a las muertes que caen en reunión.

Mientras tanto, el Ministro del Interior, Nepal Ramesh Lekhak, declaró su renuncia el lunes por la noche, hora local, después de afirmar ser totalmente responsable de las fuertes acciones de las autoridades en la manifestación, informada por el Himalaya Times.

Según el gerente del hospital, al menos 17 personas murieron en varios hospitales en Katmandú. Otras dos víctimas, que fueron disparadas en manifestaciones en Itahari, también fueron reportadas muertas después de ser tratadas en Sunsari.

Por lo tanto, el número de víctimas murió como resultado de manifestaciones en varias ciudades de Nepal actualmente tocó a 19 personas.

Respondiendo a los enfrentamientos sangrientos, las autoridades locales impusieron el toque de queda en Katmandú.

En la demostración que ocurrió, los manifestantes «Generación Z» rompieron la barricada Policía y escalar la cerca del complejo parlamentario en Katmandú.

Las fuerzas de seguridad respondieron disparando gases lacrimógenos y cañones de agua para disolver a los manifestantes, quienes previamente prometieron llevar a cabo protestas pacíficas, informaron medios locales y lo que se vio desde la documentación que circulaba en línea.

Las protestas que se propagan en varias ciudades de Nepal, incluida la capital de Katmandú, luego Pokhara, Butwal y Biratnagar, los manifestantes condenaron la corrupción en las prohibiciones del gobierno y las redes sociales.

La semana pasada, Nepal bloqueó una serie de grandes redes sociales después de que su gerente nunca registró sus solicitudes con la autoridad de Nepal.

El Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información Nepal impuso la prohibición después de dar 7 días desde el 28 de agosto a los gerentes de redes sociales para registrarse.

Para esta decisión, varias redes sociales afectadas por el bloqueo en Nepal, incluidos Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X (ex Twitter), Reddit y LinkedIn.

El gobierno de Nepal garantiza que el bloqueo se revocará a medida que los gerentes de redes sociales registren sus solicitudes con el gobierno.

La política fue criticada por el principal partido de oposición en Nepal. (Hormiga)