Enfrentamiento entre partidarios del TNI-Brimob en el campo de fútbol sala de Buton, así lo explica el jefe del Servicio de Información del Ejército

Jacarta – TNI El Ejército asegura que no habrá más problemas tras los enfrentamientos entre aficionados en un partido de fútbol sala entre el Batallón Territorial de Infantería de Desarrollo 871/Lamaindo (Yonif) y Yon B Pelopor Brimob Policía Regional del Sureste de Sulawesi (Sultra) que fue detenida en South Buton.

El hecho ocurrió durante un partido de fútbol sala disputado el domingo 4 de enero de 2026, que finalizó con empate 0-0. Después del partido, el ambiente se calentó debido a las burlas mutuas entre los aficionados a su alrededor. campoantes de que finalmente pueda ser controlado.

El jefe del Servicio de Información del Ejército de Indonesia (Kadispenad), general de brigada del TNI Donny Pramono, enfatizó que el incidente fue provocado puramente por un malentendido espontáneo y no se convirtió en un conflicto más amplio.

«Sin embargo, la situación fue manejada inmediatamente por los líderes de la unidad en el lugar. Danyonif TP 871/Lamaindo junto con el comandante militar local coordinaron inmediatamente con Danyon Brimob Batauga para calmar al personal y garantizar que la situación permaneciera bajo control», dijo Donny cuando se confirmó, el lunes 5 de enero de 2026.

Según él, las rápidas medidas adoptadas por los jefes de las unidades en el terreno hicieron que las condiciones volvieran inmediatamente a ser propicias. Todo el personal de ambas unidades acordó resolver el asunto de manera amistosa.

«No hubo más incidentes y todas las partes acordaron resolver este asunto de manera amistosa», dijo.

Donny agregó que luego del incidente, personal del Batallón de Desarrollo Territorial 871/Lamaindo y Yon B Pioneer Brimob Polda Sultra regresaron inmediatamente a sus respectivos dormitorios. Mientras tanto, la comunicación entre los líderes de las unidades se mantiene bien.

Además, destacó que la relación y la sinergia entre el TNI y la Policía Nacional se mantienen sólidas. Considera que las actividades deportivas son en realidad un espacio para fortalecer la unión y la cohesión entre el personal, y no al revés.

«Este incidente es una evaluación conjunta para que en el futuro actividades similares puedan desarrollarse de manera más ordenada y bajo control», reiteró.