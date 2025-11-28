Enfrentamiento entre Max y Vecna ​​en Rocks in Dream

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers de la Temporada 5, Volumen 1 de “Cosas más extrañas.”

Las buenas noticias para los fanáticos de “Stranger Things” tras el lanzamiento del primer lote de episodios de la temporada 5: fregadero sadieEl comatoso Max Mayfield todavía puede hablar, correr e incluso interactuar con otros personajes. La mala noticia: está haciendo todo eso desde el interior de la mente de Vecna, donde ha estado atrapada en una versión de Hawkins de los años 50 durante más de un año mientras su cuerpo físico todavía está en coma en el hospital.

Max vuelve a entrar correctamente en la lucha por Hawkins en el episodio 4, cuando ella le revela a Holly Wheeler (Nell Fisher) lo que ha estado haciendo mientras su mente estaba atrapada en el mundo de sueños de Vecna/Henry Creel (Jamie Campbell Bower). Holly también está allí ahora, y Max hará todo lo posible para sacarlos de este lugar, al que Holly se refiere como la tierra ficticia de Camazotz de «Una arruga en el tiempo». Pero es más fácil decirlo que hacerlo, teniendo en cuenta los intentos anteriores de Max, que hasta ahora han sido frustrados.

Aquí, Sink analiza la historia de Max en “Stranger Things 5” Volumen 1, dónde irán las cosas cuando salgan los episodios restantes el próximo mes y por qué Vecna ​​está tan asustada por esas rocas.

Sadie fregadero y Caleb McLaughlin Cortesía de Netflix

¿Cómo fue filmar la historia actual de la quinta temporada de Max, que tiene lugar en la mente de Vecna/Henry Creel? ¿Al principio te preocupaba no tener mucho que hacer esta temporada, ya que Max estaba en coma?

No nervioso, sino simplemente curioso de saber qué iban a hacer con Max, dado cómo dejamos las cosas con ella en la temporada 4. Pero sabía que si la mantenían cerca, era por una razón. La habrían matado si fuera inútil. Entonces supe que algo le esperaba. Realmente me gustó verla en ese ambiente, que es tan extraño a todo lo que la hemos visto antes. Y definitivamente fue como si extrañara a mis amigos, pero aún así fue muy divertido trabajar con Nell y Jamie.

Hasta ahora, pasas mucho tiempo con Nell Fisher, la nueva actriz que interpreta a Holly Wheeler, esta temporada, mientras Holly y Max están atrapados en el mundo de sueños de Vecna. ¿Hacia dónde se dirige esa relación en los episodios restantes, uno de ellos incluso titulado “Escape de Camazotz”?

Es una dinámica realmente interesante que exploraremos mucho esta temporada y estoy emocionado de que todos la vean. Nell Fisher es una actriz joven increíble, como has visto hasta ahora, así que definitivamente aprendí mucho de ella. Y creo que la dinámica de ella y Max a lo largo del resto de los episodios simplemente evoluciona y aprenden unos de otros. Y verás donde eso [Camazotz storyline] va. Pero fue una historia realmente conmovedora ser parte de este año.

¿Cómo fue filmar la escena en la que Max casi escapa del coma mientras Lucas le pone “Running Up That Hill”, pero luego se acaba la cinta y ella sigue atrapada en la mente de Vecna?

En el episodio 4, toda esa secuencia de flashbacks y todo eso fue la que llevó más tiempo filmar. Lo retomamos constantemente durante todo el año que duró la temporada 5. Así que esa secuencia ni siquiera estuvo terminada hasta el último mes de filmación, y también fue lo primero que filmé en esa temporada. Así que fue desorientador, eso es lo que fue.

¿Estás harto de “Running Up That Hill” a estas alturas?

Honestamente no lo soy. Creo que eso habla de la canción: que es realmente atemporal y no me he cansado de ella. Todavía despierta todas las emociones, incluso después de escucharlo por millonésima vez.

Estuviste en Broadway en “John Proctor Is the Villain” mientras la precuela de “Stranger Things”, “Stranger Things: The First Shadow”, se presentaba en el teatro de enfrente. ¿Tuviste la oportunidad de ir a ver la obra y notar cómo los detalles de Vecna/Henry Creel se relacionarán con la temporada 5?

Hice. Lo vi en Londres y luego también lo vi en Nueva York, cuando era vecino de ellos. Pero fue genial poder verlo en Londres antes de filmar la temporada 5 porque, como has visto, hay algunos pequeños huevos de Pascua. Así que fue genial tener ese conocimiento, y además, fue muy loco que estuviéramos al otro lado de la calle.

¿Cómo fue interpretar a Max en esta versión de Hawkins de los años 50? Actualmente está atrapada dentro de la versión de Hawkins en la mente de Vecna ​​mientras está atrapada en coma caminando en sueños y se ha adaptado a ese período de tiempo.

Fue realmente genial. Quiero decir, “Stranger Things” es muy buena en dirección de arte, vestuario, peinado y maquillaje. Han clavado los años 80. Quiero decir, no viví en los años 80, pero por lo que he oído, es muy exacto. Y fue genial verlos abordar los años 50, y pensé que también hicieron un trabajo increíble con eso. Simplemente no podía dejar de pensar en los vínculos con la obra. Pensé que eso era genial. Y esa fue también la última semana de filmación en la que hicimos eso. [1950s Hawkins High School] cosas del pasillo.

¿Qué puedes decir sobre por qué Max de repente está a salvo de Vecna ​​cuando se adentra en la grieta de esas rocas? Parece haber algo que lo asusta acerca de la ubicación, por lo que ella pudo entrar y construir su campamento base y sobrevivir todo este tiempo.

Bueno, ¡supongo que lo descubriremos! Esa se convierte en una gran pregunta, pero sí, una nota clave muy importante esta temporada. Quién sabe por qué.

¿Alguna vez te quedaste dormido mientras filmabas las escenas del coma de Max?

Sí, sí, lo hice, porque filmamos todo el material del coma en el lapso de un día. Entonces todos se movían a mi alrededor como lo hacen en todas las escenas del hospital. Y diferentes actores entraban y salían y hablaban conmigo o simplemente frente a mí. Y realmente no tuve que moverme. Así que me quedé dormido un par de veces.

Los ojos de Max parecen estar curados, al menos en el exterior, en este punto. ¿Recibiste una aclaración antes de filmar si todavía está ciega o recuperó la vista mientras estaba en coma?

Recibí algunas aclaraciones sobre eso, sí.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.