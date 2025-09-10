Enferminado, resulta que esta es la enfermedad sufrida por Sule

VIVA – Las noticias desagradables provienen de comediantes mayores, Sula. Según los informes, el hombre cuyo nombre completo es entis Sutisna cayó enfermo e hizo que el público se preocupara. Esta noticia salió después de un video que circulaba en las redes sociales que mostraba la condición alarmante de Sule.

En la grabación, fue visto muecamente de dolor, su rostro estaba pálido e incluso tenía que ser infundido. La condición de repente hizo que muchas personas se preguntaran, ¿qué dolor sufrió Sule? Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Su tercer hijo, Rizwan Fadilah finalmente dio una explicación sobre la condición del padre. Dijo que Sule experimentó síntomas de tifus debido a la fatiga debido a ser demasiado denso activo.

«Papá está cayendo así, por lo que es como un síntoma de tifus», dijo Rizwan cuando se conoce en el área de Kemang, Yakarta, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Sin embargo, Rizwan enfatizó que la condición de Sule ahora está mejorando lentamente e incluso ya no necesita ser infundida.

«Solo Alhamdulillah, ahora ha mejorado. El tiempo de ayer fue infundido ahora o no», dijo nuevamente.

Se sabe que el propio Sule ha elegido someterse a un tratamiento en el hogar en lugar de en el hospital.

«Sí, quiero que me traten en casa», agregó Rizwan.

Aun así, todavía estaba en el período de recuperación, por lo que tuvo que descansar mucho para que su condición volviera a estar saludable como antes.

«El padre sigue siendo un período de curación, pero ahora está bien», dijo.

Como comediante y figura pública con una miríada de actividades, se sabe que Sule tiene una agenda ocupada. Comenzando desde disparar, asistir a varios eventos de entretenimiento, hasta otros asuntos personales a menudo hace que su energía se agote. No es de extrañar que la condición de su cuerpo finalmente cayera hasta que aparecieron los síntomas del tifus.