¿Enfermedad de los viajes? Aquí le mostramos cómo superarlo a través de la función HP

VIVA – Muchas personas experimentan problemas embriagado viaje mientras que móvilLos autobuses o barcos, especialmente cuando intentan usar teléfonos celulares para leer o trabajar. Esta condición surge debido al conflicto de información entre lo que ve el ojo y lo que siente el cuerpo.

Los ojos se centran en una pantalla estática, mientras que el oído interno y los músculos del cuerpo sienten los movimientos vehículo. Esta desigualdad confunde el cerebro, luego causa síntomas como mareos, náuseas, al sudor frío.

Para superar esto, Apple presenta un característica Innovador que había escapado de la atención de muchos usuarios, a saber, las señales de movimiento del vehículo. Esta característica se introdujo por primera vez en iOS 18 en 2024 como parte de una serie de nuevas opciones de accesibilidad.

Aunque suena simple, esta función ha recibido muchos elogios de los usuarios debido a su capacidad para aliviar la enfermedad de los viajes al usar iPhone Dentro del vehículo.

¿Qué son las señales de movimiento del vehículo?

Las señales de movimiento del vehículo son una característica que muestra pequeños puntos negros en el borde de la pantalla del iPhone. Estos puntos se mueven de acuerdo con la dirección y la velocidad del vehículo:

Cuando el automóvil se acelera, el punto retrocederá.

Cuando el auto frena, el punto se moverá hacia adelante.

Cuando el auto gira, el punto se mueve en la dirección del giro.

De esta manera, la pantalla del iPhone proporciona una señal visual adicional que coincide con el movimiento real del vehículo. El cerebro es más fácil ajustar la información del ojo con la sensación del cuerpo, de modo que se pueden reducir los síntomas de la enfermedad de los viajes.

Científicamente, este concepto está en armonía con la teoría del conflicto sensorial que explica las principales causas del mareo. Al dar referencias visuales adicionales, las señales de movimiento del vehículo ayudan a unir la percepción de los ojos y el cuerpo para no «conflictos».

Cómo activar las señales de movimiento del vehículo

Activar esta característica es bastante fácil. Los usuarios solo necesitan ir a:

Configuración> Accesibilidad> Motaje> Mostrar señales de movimiento del vehículo.

En este menú, hay tres opciones principales:

Automatic-iphone se detectará mientras está en el vehículo y mostrará automáticamente puntos animados.

Siempre encendido, el punto siempre estará activo incluso si el dispositivo no se mueve.

APAGADO: la función está completamente apagada.

Para aquellos que a menudo viajan, Apple también ofrece opciones de acceso directo. Se pueden agregar señales de movimiento del vehículo al centro de control para acceder más rápidamente o activarse a través del acceso directo de accesibilidad con un botón lateral de triple clic. De hecho, esta característica también se puede ajustar a través del toque trasero (tocando en la parte posterior del iPhone dos o tres veces).

¿Qué tan efectiva es esta característica?

Desde su lanzamiento, muchos testimonios positivos han surgido de los usuarios en varios países. En el foro de discusión y las redes sociales, algunos admiten que generalmente no pueden leer durante más de unos minutos en el automóvil debido a las náuseas, pero con esta característica pueden trabajar hasta media hora sin problemas.

Una escritora australiana, Zoe Foster-Blake, incluso mencionó esta característica «cambió su vida» porque finalmente podía leer el correo electrónico en un viaje sin tener que sentir náuseas. Lo mismo fue expresado por otros usuarios en el Reino Unido que intentaron esta característica en un largo viaje: generalmente apareció un mareo en 10 minutos, pero esta vez podría disfrutar de un viaje mucho más largo.

Sin embargo, su efectividad no es uniforme para todos. Hay algunos usuarios que sienten que esta característica es menos útil, incluso un poco confuso si los puntos de mudanza no coinciden con la posición de la cabeza o la pantalla. Es decir, el éxito de esta característica depende mucho de la condición física del individuo y de cómo usa el dispositivo en el vehículo.

¿Por qué es importante esta característica?

La enfermedad de los viajes es un problema común. Los datos de salud muestran que aproximadamente un tercio de las personas han experimentado el mareo en varios niveles de gravedad. Este problema es experimentado con mayor frecuencia por niños, adolescentes y adultos que a menudo viajan lejos.

En la era digital actual, donde muchas personas continúan trabajando o estudiando mientras viajan, las características como las señales de movimiento del vehículo pueden ser una solución práctica. Sin tener que comprar dispositivos adicionales, los usuarios solo deben aprovechar la tecnología existente en su iPhone.

Para Apple, esta característica no es solo una cuestión de comodidad, sino también parte de su compromiso con la accesibilidad. Aunque inicialmente pretendía ayudar a las personas con necesidades especiales, esta innovación ha demostrado ser ampliamente beneficiosa para muchas personas.

Las señales de movimiento del vehículo son un pequeño ejemplo de cómo las innovaciones simples pueden tener un gran impacto. Al presentar puntos animados en la pantalla que se mueven según las condiciones del vehículo, Apple logró proporcionar una solución real al problema de la enfermedad de los viajes.

Aunque no es del todo efectivo para todos, muchos usuarios afirman que su calidad de vida ha mejorado después de probar esta función. El largo viaje ahora puede ser más productivo, cómodo y libre de perturbar las náuseas.

Si a menudo experimenta una enfermedad de viaje al usar un iPhone, intente activar las señales de movimiento del vehículo en la configuración. Quién sabe, esta característica puede ser el salvador de su próximo viaje.