Enfatizar la ética y la seguridad en el uso de la IA





Yakarta, Viva – Aplicación de inteligencia artificial (inteligencia artificial/AI) en el mundo de los negocios no se puede separar del tema de la seguridad de los datos y ética Usar.

El Director de PT Intikom Berlian Mustika Agus Susanto dijo, avances tecnológicos que fueron tan rápidos para hacer de la AI y la seguridad de los datos un factor clave del éxito empresarial.

Según él, los empresarios deben comprender cómo la IA puede aplicarse en sus respectivas empresas para poder competir en mercados cada vez más competitivos.

«La seguridad es muy importante para fortalecer nuestra defensa de datos», dijo, miércoles 20 de agosto de 2025.

Seguridad datos personales y los datos empresariales relacionados con la empresa son un problema destacado.

AGUS dio un ejemplo, el resultado del diseño de un barco o avión es un activo que debe protegerse para no ser robado o imitado por otras partes.

«Especialmente con la IA, a veces el sistema hace referencia a datos que realmente tienen derechos de autor. Por lo tanto, el gobierno ha regulado que los datos de otras personas no se usan al azar», explicó.

Hay tres pilares en el uso de IA, a saber, datos, seguridad y ética. La IA sin datos es imposible. Pero los datos deben ser asegurados y utilizados éticamente.

«La ética debe mantenerse correctamente. La seguridad también es la misma. Además, los datos son importantes, la ética es que nos aseguramos de que, comenzando desde el diseño, las soluciones de IA, hasta elconsumirDebe ser ética «, enfatizó.

