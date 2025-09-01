Energy Mega Persada registra el aumento en las ventas y las ganancias netas en el primer semestre de 2025

Yakarta, Viva – PT La energía de Mega Persada TBK (Embem) registraron un aumento significativo en el desempeño financiero en el primer semestre de 2025. Las ventas netas, el EBITDA y el beneficio neto de la compañía mostraron un crecimiento sólido en comparación con el mismo período del año anterior, impulsado por un aumento en la producción de petróleo y los precios más altos de la gasolina.

Según los estados financieros de EMP, las ventas netas de la compañía aumentaron un 18% a US $ 239.11 millones o equivalente a RP3.91 billones de US $ 201.90 millones (RP3.31 billones) en la primera mitad de 2024.

Mientras que la ganancia neta creció un 7% a US $ 35.73 millones (RP585.3 mil millones) en comparación con US $ 33.53 millones (RP549.5 mil millones) a 1H 2024.

Edoardus Ardianto, vicepresidente Director y CFO EMP, enfatizó los dos factores principales detrás de este crecimiento. «La mejora en el desempeño financiero de EMP se debe a 2 razones principales. Primero, la producción promedio de petróleo de la compañía aumentó en un 9% desde el año pasado a 8,380 barriles por día. Y segundo, el precio de venta del gas EMP aumentó un 8% del año anterior a US $ 6.82 por MCF», se citó a Edoardus de su declaración el lunes 1 de septiembre de 2025.



Proyecto de energía de Mega Persada.

Los datos de producción muestran que la producción promedio de aceite EMP aumentó de 7,686 barriles por día a 8,380 barriles por día. La producción de gas de la compañía es relativamente estable a pesar de que cayó ligeramente de 232 millones de pies cúbicos por día a 225 millones de pies cúbicos por día.

El precio promedio del petróleo se registró en US $ 72.08 por barril (menos 14% de US $ 83.68), mientras que el precio promedio de gas aumentó a US $ 6.82 por MCF desde US $ 6.32 en el primer semestre de 2024.

«Nuestros activos de Siak y Kampar en Riau, Sumatra, juegan un papel importante en el aumento de la producción de petróleo este año. Mientras tanto, la producción de gas adicional de Sengkang ayuda a mantener el rendimiento general de la producción de gas como estable», dijo el director gerente y CEO de EMP, Syailendra S. Bakrie.

«En el futuro, continuaremos explorando los esfuerzos durante el segundo semestre de 2025 para buscar nuevos descubrimientos, así como administrar un programa de desarrollo destinado a mantener y aumentar la producción de EMP».

Este rendimiento de EMP muestra los esfuerzos de la compañía para optimizar la cartera de energía, tanto el petróleo como el gas, en medio de las fluctuaciones mundiales de precios. Las estrategias apropiadas de gestión de activos y el nuevo desarrollo de campo son la clave para el crecimiento sostenible.