Energy Mega Persada gana ESG Medium Global, ingresando a los 12 mejores productores mundiales de petróleo y gas

Yakarta, Viva – Emisor de petróleo y gas del Grupo Bakrie, PT PT La energía de Mega Persada TBK (Enrg), anunció que ha ganado fase riesgo Medio para el desempeño del medio ambiente, social y de gobierno (ESG) con un valor de riesgo ESG de 27.9 puntos. La clasificación fue evaluada y publicada por la Institución Global de Morningstar Sustayalytics.

El Director Gerente, alumno, director ejecutivo de Caída Serogén por Bakrie, expresó su orgullo porque la compañía ha sido reconocida por un puntaje medio en el desempeño de ESG por MorningStar Sustentalytics. En la actualidad, la compañía ocupa el puesto 12 de 276 productores de petróleo y gas en todo el mundo.

«Esto confirma el progreso del EMP en la integración de aspectos de la sostenibilidad en las operaciones de la compañía», dijo Syailendra a partir de su declaración el martes 16 de septiembre de 2025.

La compañía también clasificó A+ de los efectos de calificación PT Indonesia (PEFINDO). Esta clasificación se publica en base a desempeño financiero La consolidación de la compañía para el semestre I-2025.

Lanzando desde el sitio web oficial, la compañía registró un fuerte crecimiento anual durante los primeros seis meses de este año. Las ventas netas aumentaron un 18 por ciento a US $ 239 millones.

Beneficio neto También creció un 7 por ciento a US $ 35 millones. Entonces el EBITDA aumentó un 25 por ciento a US $ 149 millones.

El vicepresidente Director y CFO EMP, Edoardus Ardianto, transmitió un aumento en el desempeño financiero de la compañía debido a dos razones principales. Primero, la producción promedio de petróleo aumentó en un 9 por ciento año tras año (interanual) a 8,380 barriles por día. En segundo lugar, el precio de venta del gas EMP aumentó un 8 por ciento desde el año anterior a US $ 6.82 por MCF.

Syailendra agregó, los activos de Siak y Kampar, propiedad de compañías ubicadas en Riau y Sumatra, jugaron un papel importante en el aumento de la producción de petróleo este año. Mientras tanto, la producción adicional de gas de Sengkang ayuda a mantener nuestro rendimiento general de producción de gas estable.

«En el futuro, la compañía continuará explorando los esfuerzos a lo largo del segundo semestre de 2025 para buscar nuevos descubrimientos mientras realiza programas de desarrollo que tienen como objetivo mantener y aumentar la producción de EMP», concluyó el jefe de EMP.