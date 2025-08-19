VIVA – Bintang Manchester City, Tijjani ReijndersTiene una historia única sobre el secreto de su éxito a través de la Premier League. El mediocampista de manchado de Maluku dijo arroz frito Siendo uno de los factores que ayudaron a ofrecerle una carrera en la mejor liga del mundo.

Reijnders reveló esto cuando se les preguntó sobre su comida favorita. Sin dudarlo, el jugador de 27 años inmediatamente llamó al arroz frito de la abuela como un plato que siempre extrañaba.

«Bien, el arroz frito es mi comida favorita. A menudo como arroz frito hecho por mi abuela. Hace el mejor arroz frito», dijo Reijnders, citado desde YouTube Astro.

Aunque ahora era un futbolista profesional, Reijnders afirmó que aún ocasionalmente come arroz frito. Según él, el arroz frito aún puede ser una buena fuente de energía para un atleta.

«Tal vez porque mi arroz frito puede estar aquí», dijo mientras bromeaba.

No solo el arroz frito, el ex AC Milan también expresó su amor por otro culinario típico indonesio. Dos de sus comidas favoritas son las especias de Soto y el pez picante de Rica-Rray hechos por la abuela y la madre.

«Mi segunda comida favorita es Soto. Una cosa más, olvidé el nombre, la comida está hecha de pescado. Oh sí, [ikan] Rica-Cray, «Ucap Reijnders.

Además, los reijnders también ofenden Equipo nacional Indonesia, que actualmente está luchando para la Copa Mundial 2026.

Espera que el equipo de Garuda pueda penetrar en el torneo más grande para que pueda conocer a su hermana, Eliano Reijnders, en la parrilla.

«Vi todos los partidos Equipo nacional indonesio en los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. Espero que tengan éxito. Tienen una buena oportunidad y serán un verdadero sueño cuando se trata de mi hermana en la Copa del Mundo «, concluyó.