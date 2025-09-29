Energi Berdikari Uma Palak Village, agricultura en el medio de la ciudad con energía solar

VIVA – PT Pertamina (Persero) a través de la suministro Pertamina patra niaga con para agricultor En North Denpasar, Bali, se sinergia para enfrentar los desafíos de los cambios de tierra y las crisis del agua con la innovación de energía renovable.

Leer también: Las transacciones llegan a RP. 2 mil millones, pertamina smechoe yogyakarta 2025 se convierte en un imán de comprador global



A través del programa Energi Berdikari Village (DEBUTANTE) Uma Palak Lestari, Pertamina proporciona una solución a la aplicación de la tecnología de riego moderna basada en el personal solar y micro hidroelado.

Una de sus innovaciones a través del sistema de suministro de energía de gestión de riego de Uma Palak (Siauma), que utiliza el sensor de humedad del suelo basado en IoT. Este sensor está conectado al grupo WhatsApp del agricultor para que la toma de decisiones de riego se pueda hacer en tiempo real, utilizando el suministro de electricidad de las plantas de energía solar (PLT) y el microhidro.

Leer también: El Ministerio de Agricultura enfatiza la impresión de los campos de arroz de las personas como una solución al cambio masivo de las funciones de la tierra



Además del sistema de riego, Pertamina también proporciona soporte en forma de molinillos de granos de potencia solar, una capacidad adicional de PLTS de 6.6 kWp y una batería de 20 kWh. La asistencia fue entregada directamente por el Comisionado Adjunto de Pt Pertamina (Persero), Todotua Pasaribu.

Leer también: Desde Plaza Ngasem, Pertamina Smexpo enciende la economía del pueblo



«Con la existencia de la agricultura sostenible que utiliza energía ecológica y tecnología apropiada para el medio ambiente, veo que este programa fomenta los productos agrícolas a la transmisión.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, agregó que Uma Palak Lestari es parte de 176 Deb Spread en toda Indonesia, de los cuales 106 de ellos se centran en la seguridad alimentaria.

«El programa Uma Palak Lestari es sentido por 408 residentes, incluidas 24 mujeres agricultoras. A partir de la provisión de energía renovable, la aplicación de tecnología, capacitación agrícola orgánica, hasta aumentar los ingresos a través del ecoturismo», explicó Fadjar.

La comunidad local también siente el impacto del beneficio comunitario. I Gede Sudi Arcana, Lurah Peguyangan, dijo que esta innovación logró reducir los costos operativos hasta RP700 mil por mes y aumentar la producción de arroz orgánico en 2.3 veces, de 5.1 toneladas/ha a 7.5 toneladas/ha.

«Ahora, cinco hectáreas de campos de arroz orgánicos se gestionan de manera sostenible con una facturación de Rp476 millones por año», dijo Arcana.

Con la capacidad adicional de los PLT y el equipo de agricultores con potencia solar, se prevé que los ingresos de los agricultores aumenten un 20% a RP574 millones por año. Este logro marca Uma Palak Lestari listo para la energía e independencia económica.

El programa Energy Village es una manifestación concreta del compromiso de Pertamina en apoyar la transición de energía, así como el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (TPB/SDG), especialmente el objetivo 2 (sin hambre), el objetivo 7 (energía limpia y asequible), así como los objetivos de 13 (manejo del cambio climático).

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.