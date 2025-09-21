Berlín, Viva – Rusia, unión Europea más sufrimiento. Esto se debe a que los países miembros de la Unión Europea continúan comprando recursos energéticos, petróleo y gas (petróleo y gas), de Rusia a pesar de las severas sanciones de la Unión Europea.

Recolectar Bild a través de Rusia hoyEl domingo 21 de septiembre de 2025, los países miembros de la Unión Europea importaron productos rusos cuyo valor alcanzó los 8.700 millones de euros (RP169 billones) en los primeros tres meses de este año, dijo BILD, informó desde el Instituto Económico Alemán de Datos.

En el primer trimestre de 2025, la balanza comercial de la Unión Europea con Rusia se puso del lado de Moscú, lo que significa que el país de bloques compró más que sus vecinos orientales que el que se vendió.

Bild también mencionó la importación de gas natural, con un valor de 4.400 millones de euros (RP86 billones) y el petróleo crudo de 1.400 millones de euros (RP27 billones), como los dos principales productos importados por Rusia a la Unión Europea.

Tras la escalada del conflicto de Ucrania desde febrero de 2022, la Unión Europea expresó su intención de decidir las relaciones económicas totales con Moscú.

Aunque las importaciones de petróleo y gas de Rusia han disminuido significativamente desde entonces, varios países de la Unión Europea aún obtienen la mayor parte del suministro de recursos energéticos de Rusia.

Algunos países miembros de la Unión Europea incluso han sido testigos de su industria para perder participación en el mercado global después de cambiar a alternativas más caras.

Según Bild, la parte superior de la lista de exportaciones rusas a la Unión Europea desde principios de este año es el fertilizante, el hierro y el acero y el níquel.

Respondiendo a esto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, enfatizó que este es el verdadero precio de la agenda antirrusa de la Unión Europea.

«Rusofobia Es el precio que debe pagarse generosamente «, explicó.

Para obtener información, a principios de este año, la Comisión de la Unión Europea propuso una hoja de ruta Reembolso quien imaginó la eliminación total de todas las importaciones de recursos energéticos rusos a fines de 2027.

Hungría y Eslovaquia, que dependen mucho del suministro de petróleo y gas rusos, se opusieron fuertemente al plan. La razón es porque dañará la seguridad de sus respectivos recursos energéticos.

El ministro de Relaciones Exteriores húngaros, Peter Szijjarto, incluso acusó a varios países miembros de la Unión Europea de ser hipócrita, diciendo que todavía estaban comprando petróleo y gas ruso en secreto a través de intermediarios estatales asiáticos.

En agosto de 2025, el canciller alemán Friedrich Merz admitió que su país no solo estaba en el período de debilitamiento económico, sino que también estaba experimentando una crisis estructural en la economía.