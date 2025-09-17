Enea Bastianini Trials Sistema anti-Metarano en MotoGP Misano 2025

VIVA – Corredor KTM, Enea BastianiniDe vuelta en el centro de atención después de realizar una prueba sistema Anti-Metaran (sistema antivibraciones) el lunes 15 de septiembre de 2025 en el Circuito Misano. Este paso fue dado después de que el corredor italiano experimentó problemas de vibración en el frente motor Durante la carrera Motogp San Marino antes.

Esta prueba es parte de los esfuerzos del equipo para aumentar la estabilidad, el control y la comodidad del motor a alta velocidad.

Pembalap ducati, enea Bastianini

¿Cuál es el sistema antimetariano?

El sistema anti-gesting es un pequeño dispositivo montado en el swingm (swingm) del motor, con el objetivo de reducir las vibraciones que surgen de la superficie de asfalto o del rendimiento de la suspensión. Las vibraciones excesivas pueden interferir con la estabilidad del motor, especialmente al frenar con fuerza o entrar en la curva a alta velocidad.

Varios corredores de Ducati, como Marc Márquez, Francesco Bagnaia y Fabio en Giannantonio, han utilizado un sistema similar esta temporada. En MotoGP, este dispositivo es legal utilizado, aunque prohibido en las clases Moto2 y Moto3.

Bastianini dijo que este sistema también era conocido como una «caja de ensalada» debido a su pequeña forma física e instalada en la rueda trasera del motor.

Resultados de las pruebas e impresión de Bastianini

Después de probar el sistema anti-comisión, Bastianini afirmó sentir un aumento en el control motor y la estabilidad, aunque el camino en el juicio era diferente del fin de semana de carrera anterior.

Probamos las pequeñas cosas en la bicicleta hoy, también para superar las vibraciones en el frente, que luchamos durante el fin de semana «, dijo Bastianini diciendo Viva de Chocar Miércoles 17 de septiembre de 2025.

Sin embargo, Bastianini enfatizó que la comparación directa con las condiciones de carreras anteriores era difícil de hacer debido al factor de ruta, la condición de agarre y la diferente dirección del viento en ciertos sectores. Sin embargo, señaló que la pérdida de tiempo en áreas críticas es menor que otros corredores, lo que significa el potencial positivo de este sistema.

En el registro de tiempo de prueba, Bastianini ocupa la 12ª posición en su conjunto con una diferencia de 0.674 segundos del corredor KTM del fabricante, Pedro Acosta. Su compañero de equipo, Maverick Viñales, que se estaba recuperando de una lesión, estaba en la posición 13. Estos resultados indican que a pesar del enfoque en las nuevas pruebas de tecnología, Bastianini todavía puede mantener la velocidad competitiva.

Objetivos e implicaciones a largo plazo

El desarrollo de este sistema antimaterial no es solo superar problemas a corto plazo, sino también como parte de la estrategia KTM para mejorar el rendimiento motor en la próxima carrera.

Con una moto más estable, los corredores pueden tener más confianza al ingresar a la curva, optimizar el frenado y mantener la alta velocidad sin ser perturbados por la vibración.

KTM espera que con los resultados de esta prueba, puedan continuar perfeccionando el sistema anti-motivo para estar listo para ser utilizado en la próxima carrera, incluida la cara a una pista que exige un control de alta precisión.

El ensayo del sistema anti-patrón realizado por Enea Bastianini en Misano mostró la innovación y adaptación del equipo para enfrentar los desafíos técnicos de MOTOGP moderno. Este sistema proporciona una solución concreta al problema de la vibración que a menudo interfiere con el rendimiento del motor, al tiempo que aumenta el control, la estabilidad y la confianza de los corredores.

Illustrati Enea Bastianini Di Red Bull Gasgas Tech3

Con el desarrollo continuo, esta tecnología tiene el potencial de ser un nuevo estándar para los equipos que desean optimizar el rendimiento de las motocicletas en la clase MotoGP Premier.