Endress+Hauser enfatiza el programa de sostenibilidad en armonía con la estrategia comercial de la compañía

Yakarta, Viva – PT Endress+Hauser Indonesia, organizando una actividad titulada ‘Merdeka Negeriku, Lestari Alamku’ para celebrar 80 años de independencia de la República de Indonesia.

Esta actividad es el resultado de la colaboración entre el equipo Women Integrated Network (WIN) y el equipo de sostenibilidad CompañíaDiseñado específicamente para fomentar la conciencia de la importancia de la preservación ambiente.

A través de este momento histórico, Endress+Hauser Indonesia quiere demostrar que celebrar la independencia no solo se realiza a través de celebraciones ceremoniales, sino también a través de acciones concretas para preservar la naturaleza como un valioso legado para la nación y las generaciones futuras.

Según Jeffrey Louhenapessy, Director de ventas Pt Endress+Hauser Indonesia, esta actividad no solo se centra en las actividades de plantación de manglares, sino también en la plantación de la unión y la preocupación por el medio ambiente.

«A través de este impulso, no solo conmemoramos la independencia, sino que al mismo tiempo fortalecemos el espíritu de colaboración que se ha convertido en una parte importante de la cultura laboral de Endress+Hauser», dijo Jeffrey a partir de su declaración, el sábado 24 de agosto de 2025.

Como instrumento de empresa tecnológica y automatización del proceso industrial líder, Endress+Hauser Indonesia siempre pone sostenibilidad (sostenibilidad) como parte integral de estrategia el negocio. Esta actividad es una manifestación concreta de cómo valores global La compañía se traduce en iniciativas locales que son relevantes para la comunidad y el medio ambiente.

«Endress+Hauser Indonesia ha realizado activamente una variedad de programas de sostenibilidad que están en línea con la estrategia global de nuestra empresa. A partir de la conservación ambiental hasta educación de calidadTodo se hace con el entusiasmo por tener un impacto positivo a largo plazo en la Tierra, la Industria y las Generaciones Futiles «, dijo Frida Atila, Comunicación de marketing y gerente de sostenibilidad Pt Endress+Hauser Indonesia.

El evento que tuvo lugar el 18/08) en el área del bosque de manglar Kapuk Angke, Yakarta, asistió empleados de PT Endress+Hauser Indonesia junto con sus familias. Con el espíritu de unión y amor por la patria, los participantes participaron activamente en diversas actividades, desde plantar manglares y sembrar nuevas semillas, hasta sesiones educativas sobre la importancia de los ecosistemas de manglares y su conservación para la sostenibilidad costera.