Endeudada, la abuela de Ambon acaba trágicamente con su vida, vecinos: ¿piensan en la estatua?

Ambón, VIVA – Los residentes del área de la ciudad de Java, distrito de Teluk Ambon, Maluku, quedaron conmocionados por el descubrimiento del cuerpo de una abuela que morir mundo ahorcándose, en su casa, el jueves (16/10/2025).

Lea también: Momentos aterradores Un estudiante de Unpad muere después de que su automóvil se quemara en la carretera de peaje de Cisumdawu



La víctima fue encontrada alrededor de las 13.50 horas en la casa de un residente llamado Jumadi. Cuando fue encontrada, el cuello de la víctima estaba envuelto alrededor de una cuerda de nailon azul. «Fue encontrado muerto por residentes locales alrededor de las 13:50 WIT en la casa de Jumadi», dijo la jefa de relaciones públicas de la policía de Ambon Island y Lease Island, Ipda Janet Luhukay.

Uno de los testigos, Baria (28), residente de Rumah Tiga, admitió que se sorprendió al ver la figura de la víctima en la cocina de la casa. «Según el testimonio del testigo Baria, (28) residente de Rumah Tiga, distrito de Teluk Ambon, dijo que estaba haciendo actividades y abrió la puerta del lado izquierdo, luego miró hacia la cocina de la casa de Jumadi, la víctima estaba colgada en una posición medio agachada y sus pies arrastraban el suelo de la cocina», dijo Janet.

Lea también: Momentos en que la madre y el bebé mueren en la sala de oración de Kalideres, ¿cuál es la causa?



Baria, que quedó en shock, llamó a otros residentes para confirmar el estado de la víctima. Sin embargo, cuando se acercaron, la abuela ya estaba muerta. Uno de los otros testigos incluso pensó que la figura era sólo una estatua. Al darse cuenta de que lo que vieron eran restos humanos, los testigos informaron inmediatamente del incidente a la policía de Teluk Ambon.

Lea también: Palacio lamenta a los soldados que cayeron durante los preparativos del aniversario del TNI: forma de servicio



Alrededor de las 14.00 WIT, el personal del piquete de la policía de Teluk Ambon liderado por KA SPK III YS Ferdinandus llegó al lugar e inmediatamente aseguró la escena del crimen. Luego, la policía y la familia evacuaron el cuerpo de Hasna y lo bajaron de la cuerda.

Luego, el cuerpo de la víctima fue llevado a la casa de la familia en Wailette Hamlet, Negeri Hative Besar, ciudad de Ambon, para ser enterrado.

Según la policía, actualmente se sospecha que Hasna estaba decidida a acabar con su vida porque estaba involucrada en problemas de deudas. «La víctima acabó con su vida supuestamente a causa de un préstamo», dijo Janet. (Usman Mahu/tvOne/Ambon)

Nota: Este evento no debe ser imitado, si experimentas estrés o problemas de salud contacta inmediatamente a un profesional médico o psiquiatra.