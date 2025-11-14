Encuestas parciales: BJP retiene el escaño de Nagrota en Jammu y Cachemira, MNF gana Dampa de Mizoram







El principal partido de oposición de Mizoram, el Frente Nacional Mizo, retuvo el viernes el escaño en la asamblea de Dampa, mientras que el BJP ganó en Nagrota. Jammu y Cachemiray también estaba por delante en Nuapada de Odisha, según los resultados y tendencias disponibles de las elecciones parciales celebradas a principios de esta semana en ocho escaños de la asamblea, informó la agencia de noticias PTI.

Los candidatos al Congreso lideraban en el distrito electoral de la asamblea de Jubilee Hills en Telangana y en el distrito electoral de la asamblea de Anta en el distrito de Baran de Rajasthan, según mostraron las tendencias disponibles para las elecciones parciales del 11 de noviembre.

Mientras que el candidato de la AAP, Harmeet Singh Sandhu, lideraba contra su rival más cercano y el candidato de Shiromani Akali Dal, Sukhwinder Kaur Randhawa, en Tarn Taran de Punjab, el candidato de JMM, Somesh Chandra Soren, lideraba sobre su rival más cercano, Babulal Soren, del BJP, en el escaño de la asamblea de Ghatshila en Jharkhand, informó PTI.

En Cachemira, el PPD lideraba Asamblea de Budgam por votación El candidato de la oposición, Aga Syed Muntazir, estableció una ventaja de más de 2.000 votos sobre el candidato gobernante de la Conferencia Nacional, Aga Syed Mehmood.

La votación parcial en el distrito electoral de la asamblea fue necesaria después de que el ministro principal, Omar Abdullah, dejara vacante el escaño después de ganarle a Budgam y Ganderbal en las elecciones a la asamblea del año pasado. Abdullah eligió el bastión familiar de Ganderbal.

Las elecciones parciales se llevaron a cabo en Budgam y Nagrota (Jammu y Cachemira), Anta (Rajasthan), Ghatshila (Jharkhand), Jubilee Hills (Telangana), Tarn Taran (Punjab), Dampa (Mizoram) y Nuapada (Odisha).

El candidato del BJP, Devyani Rana, ganó las elecciones. asiento nagrotaderrotando al candidato del Partido Nacional Panteras de Jammu y Cachemira (JKNPP), Harsh Dev Singh.

Rana, que llevaba una guirnalda a su llegada al centro de recuento, agradeció al primer ministro Narendra Modi, al ministro del Interior, Amit Shah, al presidente del BJP, JP Nadda, y a otros líderes del partido por su fe en ella, informó el PTI.

«Mi victoria va para todos aquellos votantes que votaron a mi favor y para los dirigentes por la confianza que han demostrado en mí», dijo a los periodistas.

Rana es hija del ex MLA Devender Singh Rana, cuya muerte requirió la votación parcial.

En Mizoram, el principal partido de oposición, el Frente Nacional Mizo (MNF), retuvo el escaño de la asamblea de Dampa en el distrito de Mamit, y su candidato R Lalthangliana derrotó a su rival más cercano, Vanlalsailova del gobernante Movimiento Popular Zoram por un margen de 562 votos, según la Comisión Electoral, informó el PTI.

Lalthangliana obtuvo 6.981 votos, lo que representa el 40,23 por ciento del total de votos. Con 6.419 votos, Vanlalsailova obtuvo el 36,61 por ciento del total de votos encuestados.

El escaño de Dampa quedó vacante tras la muerte del titular Frente Nacional Mizo (MNF) legislador Lalrintluanga Sailo el 21 de julio.

El candidato al Congreso, Pramod Jain Bhaya, lideraba el distrito electoral de la asamblea de Anta en el distrito de Baran de Rajasthan con un margen de 4.989 votos después de siete rondas de recuento.

El candidato independiente Naresh Meena está detrás de Bhaya, mientras que el candidato del BJP, Morpal Saman, está en tercer lugar.

La votación parcial fue necesaria después de que BJP MLA Kanwar Lal Meena fuera descalificado tras su condena en un caso penal.

En Nuapada, Odisha, el candidato del BJP, Jay Dholakia, lideraba por más de 40.000 votos.

Después de 12 rondas de recuento, Dholakia obtuvo 59.366 votos, mientras que su rival más cercano, Snehangini Chhuria del BJD, logró 19.053 votos.

candidato al congreso Ghasi Ram Majhi quedó en tercer lugar con 17.437 votos.

Jay es hijo del fallecido BJD MLA Rajendra Dholakia, cuya muerte requirió la votación parcial.

La elección electoral tiene importancia política para el gobernante BJP, ya que es la primera contienda electoral en el estado desde que el partido formó su gobierno en el estado el año pasado.

En Punjab, el candidato de la AAP, Harmeet Singh Sandhu, parece encaminarse a una victoria en la asamblea de Tarn Taran, ya que lideraba con un margen de 10.236 votos contra su rival más cercano y el candidato del SAD, Sukhwinder Kaur Randhawa.

Sandhu obtuvo 32.520 votos contra los 22.284 de Randhawa después de que se completara la duodécima ronda de conteo, dijo la Comisión Electoral.

Los trabajadores de la AAP irrumpieron en celebraciones por la ventaja de Sandhu fuera del centro de recuento, anticipando su victoria en la feroz contienda electoral.

El Asiento Tarn Taran quedó vacante tras la muerte de AAP MLA Kashmir Singh Sohal en junio.

La votación parcial se considera una prueba de fuego para el ministro principal de Punjab, Bhagwant Mann, y la gobernante AAP.

En Telangana, el candidato al Congreso, V Naveen Yadav, estaba por delante de su rival del BRS, Maganti Sunitha, por 2.995 votos tras la finalización de la segunda ronda de recuento de votos en el distrito electoral de la asamblea de Jubilee Hills.

Yadav obtuvo 17.874 votos, mientras que el candidato de BRS obtuvo 14.879 votos, según datos oficiales.

La votación fue necesaria por la muerte de BRS MLA Maganti Gopinath en junio de este año.

En Jharkhand, el candidato del JMM, Somesh Chandra Soren, lideraba por 7.541 votos a su rival más cercano, Babulal Soren, del BJP, en las elecciones parciales para el escaño de la asamblea de Ghatshila.

Después de la tercera ronda de recuento, el candidato del JMM obtuvo 16.110 votos, mientras que el candidato del BJP obtuvo 8.569 votos. El candidato del JLKM, Ramdas Murmu, quedó en tercera posición con 5.278 votos.

Las elecciones parciales se han convertido en una batalla de prestigio tanto para el gobernante JMM como para el BJP, aunque el resultado de las elecciones no tendrá ningún impacto importante en el gobierno de Hemant Soren. La alianza gobernante liderada por el JMM tiene actualmente 55 MLA en la asamblea estatal de 81 miembros, mientras que la NDA liderada por el BJP tiene 24.

Somesh es el hijo de JMM MLA Ramdas Soren, cuya muerte el 15 de agosto requirió la votación parcial.

(Con aportes de PTI)





Fuente