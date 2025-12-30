Encuestas en Maharashtra: trabajadores del PNC liderados por Ajit Pawar destrozan la oficina del partido en Nagpur







Un trabajador del Partido del Congreso Nacionalista (NCP), liderado por Ajit Pawar, junto con sus partidarios, supuestamente destrozaron la oficina del partido en Nagpur después de que se les negara un boleto para la próxima Elecciones del organismo local de Maharashtrainformó el PTI.

El incidente tuvo lugar en la oficina del NCP en el área de Ganesh Peth de la ciudad.

Según las fuentes, trabajadores enojados del partido destrozaron televisores y rompieron cristales de las ventanas de la oficina. La protesta se produjo tras la decisión del partido de negarle la candidatura a Avinash Pardikar, que buscaba participar en las elecciones de la Corporación Municipal de Nagpur, según el PTI.

La situación surgió en medio de una fuerte competencia por las entradas del partido, con varios aspirantes apuntando al mismo escaño.

El líder del partido responde

En declaraciones a los periodistas, el jefe de la unidad de la ciudad del PNC de Nagpur, Anil Ahirkar, dijo que tales reacciones eran comprensibles en un entorno político competitivo.

Afirmó que más de diez trabajadores del partido competían por un escaño, pero sólo se pudo seleccionar un candidato. Añadió que el partido había hecho esfuerzos para garantizar la equidad en el proceso de selección, informó la agencia de noticias.

Encuestas cívicas el 15 de enero

Las elecciones para 29 corporaciones municipales en Maharashtra están programadas para el 15 de enero y el recuento de votos el 16 de enero.

La última fecha para la presentación de candidaturas es el martes, mientras que se ha fijado el 2 de enero como fecha final para la retirada de candidaturas para el centro.

El Congreso y el PCN (SP) competirán por separado en las encuestas cívicas de Nagpur

Mientras tanto, los electores de Maha Vikas Aghadi (MVA), el Congreso y el NCP (SP) disputarán las elecciones de la corporación municipal de Nagpur por separado, y el partido liderado por Sharad Pawar acusará al aliado de no asignar 15 escaños, según el PTI.

El presidente del PCN (SP) de Nagpur, Duneshwar Pethe, afirmó el martes que las discusiones con los líderes del Congreso continuaron hasta el lunes por la noche. Sin embargo, posteriormente los dirigentes dejaron de responder a nuestras llamadas telefónicas, lo que indicó que no quieren forjar una alianza, dijo a PTI Videos.

Pethe dijo que el NCP (SP) había exigido inicialmente 25 escaños pero finalmente aceptó disputar 15 escaños; aun así, el Congreso ignoró nuestra demanda, añadió.

«Parece que el Congreso quiere ayudar al BJP y decidió no aliarse con nosotros», alegó el líder del NCP (SP).

En las últimas elecciones celebradas para el organismo cívico de Nagpur de 151 miembros en 2017, el BJP obtuvo 108 escaños, el Congreso 28, el BSP 10, Shiv Sena (indiviso) 2 y el NCP (indiviso) un escaño.

Elecciones a 29 corporaciones municipales en Maharastra se llevará a cabo el 15 de enero y los votos se contarán al día siguiente. La fecha límite para presentar nominaciones es el martes, mientras que el 2 de enero es la última fecha para retirarlas, y la lista definitiva de candidatos se publicará el 3 de enero, informó la agencia de noticias.

