Encuestas en Maharashtra: líder del Congreso atacado con armas en Akola, crítico







Faltando sólo unos días para el Elecciones del organismo local de MaharashtraUn líder del Congreso, Hidayat Patel, fue presuntamente atacado con armas blancas en el distrito de Akola y ha sido crítico.

El PTI informó, Hidayat Patel resultó gravemente herido cuando personas no identificadas lo atacaron con armas punzantes poco después de ofrecer namaz en una mezquita en A mí taluka del distrito, dijo la policía.

La policía, mientras informaba sobre el incidente, afirmó que, Hidayat Patel (66) fue atacado por una vieja enemistad en Teléfono esta tarde, según PTI.

Patel, quien también es el ex presidente del Congreso de distrito, sufrió heridas en el incidente y está recibiendo tratamiento en un hospital privado en A mídijo la policía.

Según los agentes de policía, el ex presidente del distrito del Congreso estaba en Jama Masjid en Teléfono para las oraciones de la tarde. Alrededor de las 13.30 horas, justo cuando salía de la mezquita después de ofrecer namaz, unos agresores no identificados lo atacaron en el cuello con armas punzantes. Los residentes locales lo llevaron rápidamente a un hospital cercano, donde está recibiendo tratamiento, informó PTI.

Considerando que el encuestas cívicas En todo el estado están a la vuelta de la esquina, este incidente ha alertado a las autoridades. Además, el A mí La policía rural está registrando un delito y se han enviado equipos para localizar a los atacantes.

El jefe de AIMIM dice: « mahayuti fiestas haciendo drama de concursos separados en Latur`

Antes de las encuestas cívicas, el Jefe de AIMIM en Latur alegó que el mahayuti Los electores están haciendo un «drama» al disputar las elecciones del organismo cívico de Latur de forma independiente.

Mientras hablaba con los medios de comunicación el martes, Owaisi dijo: «Los líderes del BJP, Shiv Sena y el NCP se sientan juntos en Mumbai, mientras aquí se desarrolla un drama de contiendas separadas», según PTI.

Owaisi dijo además que los candidatos de AIMIM están recibiendo una excelente respuesta de la gente y ganarán las próximas elecciones para las corporaciones municipales.

También destacó que los votantes pueden aceptar el dinero distribuido por los partidos políticos durante las elecciones y utilizarlo para construir baños si consideran que es una práctica poco ética.

Dirigiéndose a un mitin para el próximo Encuestas cívicas de Latur y MaharashtraOwaisi atacó al gobierno de Narendra Modi por su política exterior y también criticado la Ley Waqf (enmienda).

(Con aportes de PTI)





Fuente