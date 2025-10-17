Encuestas en Bihar: la CE intensifica la vigilancia sobre los movimientos de efectivo, licor y fronteras







La Comisión Electoral de la India (ECI) ha pedido a las autoridades policiales y de seguridad que tomen medidas proactivas y preventivas para detener el movimiento de dinero en efectivo, licor, drogas y otros incentivos ilegales durante las próximas elecciones. elecciones en bihar 2025, informó el PTI.

En una reunión de alto nivel celebrada el viernes, el organismo electoral discutió una estrategia integral para frenar el mal uso del dinero y la influencia material que podría afectar el comportamiento de los votantes.

La CE ordenó a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que adoptaran una política de «tolerancia cero» ante cualquier intento de influir en el electorado por medios ilegales.

Se pidió a las agencias que mapearan los distritos electorales de alto riesgo, particularmente cerca de las fronteras interestatales e internacionales, incluidas aquellas con Nepal. También recibieron instrucciones de fortalecer la coordinación a nivel nacional, estatal y distrital y de compartir inteligencia sobre delitos económicos, incluido el movimiento de moneda falsa, según el PTI.

La CE revisó los preparativos con 17 departamentos, incluidos CBDT, CBIC, ED, DRI, CEIB, FIU-IND, impulsadaIBA, NCB, RPF, CISF, BSF, CRPF, SSB, BCAS, AAI y el Departamento de Correos.

El secretario jefe y director general de la policía (DGP) de Bihar también participó en la reunión en línea, junto con el director electoral del estado.

La comisión puso especial énfasis en tomar medidas enérgicas contra el gasto electoral encubierto por parte de candidatos y partidos políticos, así como en mantener la transparencia durante todo el proceso electoral.

La Comisión Electoral había anunciado anteriormente el calendario de las elecciones.

Los 243 escaños de la asamblea estatal acudirán a las urnas en dos fases, los días 6 y 11 de noviembre, y el recuento de votos está previsto para el 14 de noviembre.

En las elecciones a la Asamblea de 2015, el Rashtriya Janata Dal (RJD) obtuvo 80 escaños con un 18,8 por ciento de los votos, mientras que su aliado el Congreso obtuvo 27 escaños con un 6,8 por ciento. El Janata Dal (Unidos), entonces parte de Mahagathbandhan (Gran Alianza), obtuvo 71 escaños con un 17,3 por ciento de votos. El BJP obtuvo 53 escaños con el mayor porcentaje de votos, un 25 por ciento, y otros partidos obtuvieron 8 escaños con un 22,5 por ciento combinado.

La Comisión Electoral también ha publicado los censos electorales definitivos tras la Revisión Intensiva Especial (SEÑOR). El número de electores asciende ahora a 7,42 millones de rupias, frente a los 7,89 millones de rupias de junio.

Según la Comisión, se eliminaron 65 lakh de nombres del borrador de la lista, mientras que se agregaron 21,53 lakh de nuevos votantes. Se han agregado 1,63 lakh de votantes en 14 distritos electorales de Patna, 85.645 en Madhubani y 56.423 en Nalanda después del proceso de revisión.

(con entradas PTI y ANI)





Fuente