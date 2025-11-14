Encuestas de Bihar: Tejashwi Yadav conserva el escaño de Raghopur y derrota a Satish Kumar del BJP







El distrito electoral de Raghopur en Bihar ofreció un momento de alivio para Mahagathbandhan después de que su principal candidato ministerial y Tejashwi Yadav de Rashtriya Janata Dal (RJD), consiguieran una clara victoria. Obtuvo 1.18.597 votos, derrotando al BJP Satish Kumar, que recibió 1.04.065 votos, informó la ANI.

Tejashwi, el MLA en funciones y líder de la oposición en las elecciones de Bihar de 2025, ha mantenido un fuerte control sobre Raghopur, habiendo ganado el escaño en 2015 y 2020, derrotando en ambas ocasiones a Satish Kumar Yadav.

El partido Jan Suraaj quedó muy por detrás, con sólo 2.399 votos.

Raghopur, un antiguo bastión de la familia Yadav, una vez más logró una sólida victoria para el RJD a pesar de la intensa competencia del BJP y otros contendientes.

Raghopur tiene una profunda historia política ligada a la familia Yadav. Lalu Prasad Yadav ganó el escaño en 1995 y 2000, en ambas ocasiones mientras se desempeñaba como Ministro Principal. Su esposa, la ex ministra principal Rabri Devi, representó posteriormente al electorado en tres ocasiones: en las elecciones parciales de 2000 y en las dos siguientes elecciones a la asamblea.

Sin embargo, en 2010, Satish Kumar, entonces con el Janata Dal (United), derrotó a Rabri Devi en un revés político inesperado, ganando por un margen de 13.006 votos. Obtuvo 64.222 votos, frente a los 51.216 de Rabri Devi.

Más tarde, Satish Kumar perdió el asiento ante Tejashwi Yadav tanto en 2015 como en 2020.

Según la Comisión Electoral, a las 7:30 pm, la NDA ganó 133 escaños: BJP 68, JD(U) 50, LJP(RV) 12, HAM 2 y RLM 1.

El Mahagathbandhan se quedó atrás con 19 escaños: RJD 15, Congreso 2, CPI(ML) 1 y CPI(M) 1.

En las elecciones de Bihar de 2025 se produjo una alianza BJP-JD(U) renovada y bien coordinada, que reformó significativamente el panorama político. Con el firme respaldo del primer ministro Narendra Modi al CM Nitish Kumar, la coalición proyectó unidad, centrándose en planes de bienestar, proyectos de desarrollo, crecimiento de infraestructura y estabilidad administrativa.

La combinación de la popularidad nacional del primer ministro Modi y la presencia popular de Nitish Kumar resultó ser una fuerza electoral poderosa, que ayudó a la alianza a avanzar hacia una victoria arrolladora. A medida que el conteo estaba a punto de finalizar, el modo–La asociación nitish surgió como el factor decisivo de las elecciones a la Asamblea de Bihar de 2025.

Bihar también registró una histórica participación electoral del 67,13 por ciento, la más alta desde 1951, y las mujeres votaron en mayor número que los hombres.

