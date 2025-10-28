Encuestas de Bihar: Mahagathbandhan promete puestos de trabajo gubernamentales para un miembro de cada familia







El MahagathbandhanLiderado por el Rashtriya Janata Dal (RJD) y el Congreso, publicó el martes su manifiesto electoral titulado ‘Bihar Ka Tejashwi Pran’. La alianza ha prometido aprobar una ley dentro de los 20 días posteriores a la formación del gobierno para proporcionar puestos de trabajo gubernamentales a un miembro de cada familia en el estado, informó la agencia de noticias ANI.

Según el manifiesto, en el marco del ‘Mai-Behin Maan Yojana’, las mujeres recibirán asistencia financiera de 2.500 rupias al mes a partir del 1 de diciembre durante los próximos cinco años.

La alianza de oposición también se comprometió a restaurar el Antiguo Plan de Pensiones (OPS), informó la ANI. La OPS ha sido parte de la agenda más amplia del Congreso, y el gobierno liderado por Sukhvinder Singh Sukhu en Himachal Pradesh la restableció poco después de asumir el cargo.

Congreso También había incluido el plan en su manifiesto para las elecciones a la Asamblea de Haryana.

El Mahagathbandhan prometió además suspender el proyecto de ley Waqf (enmienda) y hacer que la gestión de las propiedades del Waqf sea «transparente y orientada al bienestar», informó ANI.

El proyecto de ley Waqf (enmienda) fue aprobado por el Parlamento a principios de este año después de un debate detallado, a pesar de la oposición de varios partidos.

La Presidenta dio su aprobación al proyecto de ley el 5 de abril.

Además de las garantías para las minorías religiosas, la alianza dijo que la gestión de los templos budistas en Bodh Gaya se entregaría a miembros de la comunidad.

El manifiesto también propone un aumento de la cuota de reserva para las clases más atrasadas en panchayats y organismos municipales del 20 al 30 por ciento. Para las castas reconocidas (SC), el límite se elevará del 16 al 20 por ciento, y también se garantizará un aumento proporcional en la reserva para las tribus reconocidas (ST), prometió el manifiesto.

La alianza opositora también ha prometido 200 unidades de electricidad gratuita para cada familia. El manifiesto afirma además que a los agricultores se les garantizará la adquisición de todos los cultivos al precio mínimo de apoyo (MSP), mientras que los mandis y los comités de mercado se reactivarán a nivel de división, subdivisión y bloque. También se restablecerá la Ley APMC, afirmó la oposición en su promesa electoral.

Además, Mahagathbandhan ha garantizado un seguro médico gratuito de hasta 25 rupias lakh para cada individuo en el marco del ‘Jan Swasthya Suraksha Yojana’.

RJD El líder y jefe ministerial de Mahagathbandhan, Tejashwi Yadav, junto con el candidato a viceprimer ministro y jefe del Partido Vikassheel Insaan (VIP), Mukesh Sahani, el líder del Congreso, Pawan Khera, y el líder del Partido Comunista de la India (marxista-leninista), Dipankar Bhattacharya, estuvieron presentes en el lanzamiento de ‘Bihar Ka Tejashwi Pran’.

En su intervención en el evento, Khera dijo que la alianza de oposición fue la primera en anunciar su candidato a Ministro Principal, así como la primera en publicar su manifiesto. Burlándose de la Alianza Nacional Democrática (NDA), calificó de “jumla” las promesas electorales del bloque gobernante.

«El Mahagathbandhan fue el primero en anunciar su candidato ministerial principal. También publicó su manifiesto primero. El suyo es un ‘jumla’, mientras que éste es nuestro ‘pran’ (resolución). Esto demuestra quién se toma en serio Bihar. Decidimos desde el primer día qué haríamos por Bihar. Tenemos que volver a encarrilar a Bihar. Hoy es un día muy auspicioso ya que el estado de Bihar estaba esperando este ‘pran’”, dijo Khera.

En el período previo a las elecciones de Bihar de 2025, la contienda principal es entre la NDA y Mahagathbandhan.

El Acuerdo de confidencialidad incluye el Partido Bharatiya Janata (BJP), Janata Dal (Unido), Partido Lok Janshakti (Ram Vilas), Hindustani Awam Morcha (Secular) y Rashtriya Lok Morcha.

Además, Jan Suraaj de Prashant Kishor también ha anunciado su contienda por los 243 escaños del estado. Las elecciones de Bihar se llevarán a cabo en dos fases los días 6 y 11 de noviembre, y los resultados se anunciarán el 14 de noviembre.

(Con entradas ANI)





Fuente