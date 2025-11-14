Encuestas de Bihar: el primer ministro Modi agradece a Nitish Kumar y a los «miembros de la familia» de la NDA por la victoria







Primer ministro Narendra Modi el viernes agradeció al ministro principal de Bihar, Nitish Kumar, y a otros líderes de la NDA, incluidos Chirag Paswan, Jitan Ram Manjhi y Upendra Kushwaha, por su contribución al éxito de la alianza.

Llamó a los líderes de los partidos de la alianza «miembros de la familia».

El Primer Ministro Modi calificó la victoria de la NDA en las elecciones a la Asamblea de Bihar como una “victoria del buen gobierno” y un fuerte respaldo al desarrollo y el bienestar público.

En una publicación en X, el Primer Ministro dijo que el pueblo de Bihar había otorgado un mandato contundente que inspiraría a la NDA a servir al estado con “nueva determinación”. Añadió que el resultado fue también una “victoria de la justicia social” y mostró la confianza del público en las políticas de la alianza.

También expresó su gratitud a los trabajadores de la NDA en todo el estado, elogiándolos por trabajar incansablemente, llevar la agenda de desarrollo a la gente y contrarrestar lo que describió como desinformación de la oposición.

Ha ganado la buena gobernanza. El desarrollo ha ganado. El espíritu popular ha ganado. La justicia social ha ganado. Gratitud a todas y cada una de las personas de Bihar por bendecir a la NDA con una victoria histórica e incomparable en las elecciones de Vidhan Sabha de 2025. Este mandato nos da renovado… – Narendra Modi (@narendramodi) 14 de noviembre de 2025

El primer ministro Modi dijo que la NDA había garantizado el desarrollo integral en Bihary el mandato masivo reflejó la confianza de la gente en el historial de la alianza y su visión de llevar al estado a nuevas alturas.

Mientras tanto, el presidente nacional del BJP, JP Nadda, describió el viernes la victoria de la NDA en las elecciones a la Asamblea de Bihar como “histórica”, diciendo que reflejaba la confianza del pueblo en las políticas de desarrollo y bienestar del “gobierno bimotor” encabezado por el Primer Ministro Narendra Modi y el Ministro Principal Nitish Kumar.

En una publicación en X, Nadda dijo que la “mayoría rotunda” obtenida por la NDA era una prueba clara de que el pueblo de Bihar había rechazado completamente el “jungla raj” y la corrupción de Mahagathbandhan y, en cambio, había abrazado el enfoque de la coalición gobernante en el buen gobierno, la estabilidad y el desarrollo.

Añadió que el “apoyo público histórico” a la Alianza Democrática Nacional fue un fuerte respaldo a la agenda impulsada por el desarrollo del gobierno de Modi-Kumar.

Nadda dijo además que el “mandato sin precedentes” ayudaría a la NDA a avanzar en su compromiso de hacer de Bihar un estado desarrollado y de la India una nación desarrollada.

El Acuerdo de confidencialidad parecía encaminado a una victoria arrolladora, liderando casi 200 de los 243 escaños, con el BJP emergiendo como el partido más grande con una tasa de huelga de casi el 95 por ciento. Mientras tanto, el Mahagathbandhan (compuesto por el RJD, el Congreso y tres partidos de izquierda) luchaba por cruzar la marca de los 35 escaños.









