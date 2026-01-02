Encuestas cívicas: Líderes de las facciones del PCN en Beed se unen durante la visita de Ajit Pawar







Los líderes de ambas facciones del Partido del Congreso Nacionalista (NCP) mostraron signos de unidad durante Maharastra Visita del viceministro principal, Ajit Pawar, al distrito de Beed antes de las elecciones del organismo local de Maharashtra.

Ajit Pawar estuvo en Beed el jueves para felicitar a los ganadores de las recientes elecciones al consejo municipal, cuyos resultados se anunciaron el 21 de diciembre.

La facción del PCN de Ajit Pawar ganó las elecciones a los consejos municipales en Beed, Parli Vaijnath y Dharur. El PNC (SP) liderado por Sharad Pawar obtuvo la victoria en Majalgaon, mientras que el Partido Bharatiya Janata (BJP) ganó en Georai y Ambajogai.

En un evento público, el diputado de Beed Bajrang Sonawane del NCP (SP) y el MLA Sandeep Kshirsagar compartieron escenario con Ajit Pawar. También se vio a Kshirsagar buscando la bendición del viceministro principal, un gesto que llamó la atención en medio de la actual división política.

Después del programa, el diputado Sonawane también viajó en el helicóptero de Ajit Pawar, subrayando aún más la muestra de bonhomía entre los líderes de las dos facciones.

Durante su visita, Ajit Pawar también inauguró varios proyectos de desarrollo en el distrito. Dirigiéndose a la reunión, dijo que Parli MLA y el ex ministro de estado Dhananjay Munde no pudieron asistir al evento porque estaba de vacaciones.

La visita también fue testigo del encuentro de rivales políticos. Sahal Chouse, cuya nuera Shifa Fatima Bilal Chouse fue elegida Majalgaon cívico El jefe del NCP (SP), fue visto junto a Majalgaon MLA Prakash Solanke, que pertenece a la facción del NCP liderada por Ajit Pawar.

Los acontecimientos han provocado un debate sobre la mejora de los vínculos entre los dos grupos del PNC a nivel local.

Anteriormente, Ajit Pawar había anunciado una alianza entre su NCP y el NCP (SP), liderado por su tío Sharad Pawar, para las elecciones cívicas de Pimpri-Chinchwad, diciendo que la «parivar» (familia) se ha unido.

«Por el bien de las elecciones de la Corporación Municipal de Pimpri-Chinchwad, el «reloj» y la «tutari» (trompeta) se han unido. El parivar se ha unido», había dicho anteriormente.

Pawar había instado a los trabajadores del partido a trabajar duro y abstenerse de hacer comentarios controvertidos durante las manifestaciones.

«Nosotros somos los que trabajamos por el desarrollo. Superaremos a quienes intentaron endeudar a esta corporación municipal». Ajit Pawar había dicho, informó PTI.

(Con aportes de PTI)





