Encuestas cívicas de Maharashtra: Ashok Chavan enfrenta acusaciones de dinero en efectivo por boletos







En medio del creciente descontento por la selección de candidatos para las elecciones 15 de enero encuestas cívicas, Un ex corporativo acusó al ex Ministro Principal de Maharashtra (CM) y líder del Partido Bharatiya Janata (BJP), Ashok Chavan, de otorgar boletos a cambio de dinero, informó la agencia de noticias PTI. Chavan ha rechazado firmemente las acusaciones en su contra.

En la ciudad de Nanded, Marathwada, Bhanusing Rawat, socio de Chavan desde hace mucho tiempo, alegó que el ex CM había aceptado 50 rupias lakh para emitir boletos a candidatos ricos.

«Al dar entradas a cambio de dinero, el partido ha sacrificado a sus trabajadores leales», afirmó Rawat, añadiendo que los fieles BJP Los miembros fueron marginados a pesar de años de servicio.

Rechazando las acusaciones, Chavan dijo a los periodistas el jueves: «No le he pedido dinero a nadie. Tengo una larga carrera de 50 años en la vida social. Nunca he hecho algo así».

Rawat, que ha estado políticamente activo junto Chaván desde 1980, dijo que había buscado una candidatura del BJP para su hijo del distrito número 16, pero el partido le negó la nominación en el último momento, informó el PTI.

Las elecciones a las 29 corporaciones municipales de Maharashtra, incluido el organismo cívico Nanded, se llevarán a cabo el 15 de enero y los votos se contarán al día siguiente.

Encuestas cívicas de Maharashtra: los trabajadores del BJP encierran al candidato dentro de la casa para evitar el retiro de la nominación

En un giro dramático en el último día del retiro de nominaciones para las elecciones cívicas del 15 de enero, los partidarios de un candidato del BJP en Nagpur Según los informes, la ciudad lo encerró dentro de su casa para evitar que retirara su candidatura el viernes.

El BJP, en su forma AB, había presentado a Vijay Holey y Kisan Gawande como candidatos del distrito 13 (D), pero luego pidió a Gawande que se retirara de la carrera, informó el PTI.

La medida enfureció a un sector de trabajadores del BJP que querían representación de Hazaripahad, una de las localidades bajo el distrito. Los partidarios de Gawande lo encerraron dentro de su casa y levantaron consignas para impedir que se reuniera con el escrutador.

El BJP MLC Parinay Fuke y los líderes locales intervinieron para calmar a los trabajadores, tras lo cual Gawande finalmente retiró su nominación.

En declaraciones al PTI, Gawande dijo: «Los trabajadores del BJP de la zona se enojaron porque querían que yo participara. Entendemos la decisión tomada por la dirección del partido y, por lo tanto, he retirado mi nominación».

Elecciones a 29 órganos cívicos, incluido el Corporación Municipal de Nagpur, se llevará a cabo el 15 de enero, estando previsto el recuento de votos para el día siguiente.

