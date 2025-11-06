Encuesta revela aumento de precios de viviendas pequeñas y medianas en el tercer trimestre de 2025

Jacarta – Encuesta Precio Propiedad El Banco Residencial (SHPR) de Indonesia señaló que los precios de las propiedades residenciales en el mercado primario en el tercer trimestre o el tercer trimestre de 2025 indicaron un crecimiento limitado. Esto se refleja en el Índice de Precios de Propiedades Residenciales (IHPR), que es ligeramente inferior al del trimestre anterior.

Lea también: El juez Khamozaro fue a menudo aterrorizado por llamadas telefónicas antes de que su casa se incendiara.



BI en su estudio señaló que esta evolución estuvo influenciada por una desaceleración en el aumento de precios Casa Las pequeñas y medianas empresas crecieron un 0,71 por ciento (interanual) y un 1,18 por ciento (interanual), respectivamente, menos que el 1,04 por ciento (interanual) y el 1,25 por ciento (interanual) en el segundo trimestre de 2025.

«Esto se refleja en el IHPR para el tercer trimestre de 2025, que creció un 0,84 por ciento (año tras año/ interanual), ligeramente inferior al crecimiento en el segundo trimestre de 2025 del 0,90 por ciento (interanual)», dijo el director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones de BI, Ramdan Denny Prakoso, en un comunicado en Yakarta, el jueves 6 de noviembre de 2025.

Lea también: Precio del oro de hoy, 6 de noviembre de 2025: los productos Antam se disparan



Mientras tanto, los precios de las casas grandes crecieron un 0,72 por ciento (interanual) en el tercer trimestre de 2025, relativamente estables en comparación con el trimestre anterior, que creció un 0,70 por ciento (interanual).

En línea con la evolución de los precios, las ventas de unidades residenciales de tipo mediano y grande todavía no son fuertes en medio de ventas positivas de propiedades residenciales de tipo pequeño.

Lea también: El precio de los huevos de gallina es de 31.450 IDR por kg, mientras que el de la carne de vacuno es de 141.650 IDR por kg.





Vivienda subvencionada para periodistas en el complejo habitacional Gran Harmoni Cibitung, Bekasi Foto : VIVA.co.id/Fajar Ramadán

Las ventas de casas de tipo grande y mediano se contrajeron un 23 por ciento (interanual) y un 12,27 por ciento (interanual), respectivamente. Mientras tanto, las ventas de casas de tipo pequeño aumentaron un 14,95 por ciento (interanual) en comparación con el trimestre anterior, que fue del 6,70 por ciento (interanual).

En general, las ventas de unidades de propiedad residencial en el mercado primario registraron una contracción del 1,29 por ciento (interanual), una mejora en comparación con el trimestre anterior, que registró una contracción del 3,80 por ciento (interanual).

En cuanto a la financiación, la encuesta muestra que la principal fuente de financiación para la promoción de propiedades residenciales todavía proviene de los fondos internos del promotor, con una proporción que alcanza el 77,67 por ciento.

Otras fuentes de financiación utilizadas por los promotores son los préstamos bancarios (16,02 por ciento) y los pagos de los consumidores (6,31 por ciento).

Mientras tanto, desde el punto de vista del consumidor, la mayoría de las compras de viviendas en el mercado primario se realizan a través de esquemas de financiamiento de crédito para propiedad de vivienda (KPR), con una participación del 74,41 por ciento del financiamiento total.

Mientras tanto, las compras de viviendas primarias mediante pagos graduales en efectivo y en efectivo tienen una participación del 17 por ciento y el 8,59 por ciento, respectivamente.