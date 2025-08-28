Encuesta que llama al consumo de medios z

Yakarta, Viva – Últimos informes Yogov Informe de consumo de medios de Indonesia 2025 Notas, hábitos consumo de medios Las personas indonesias ya no están determinadas por una plataforma dominante, sino por una experiencia de formato cruzado flexible desde la pantalla, audio y también interactivos.

De hecho, desde la transmisión hasta la interacción interminable en las redes sociales, los consumidores indonesios ahora están inventando patrones de consumo de medios cada vez más personales donde este cambio es impulsado por Gen Z.

El gerente general de Yogov Indonesia y India, Edward Hutasoit, los resultados de su encuesta nacional que involucró a más de 1,000 encuestados indonesios, trataron de explorar cómo las diferentes generaciones interactúan con la televisión, la radio, el podcast y las redes sociales.

Los resultados de la encuesta también proporcionan una imagen en profundidad para los actores de la industria, sobre personas que están cada vez más conectadas y más selectivas para elegir información.

«De paisaje Los medios de comunicación están cada vez más divididos, el consumo de medios es una experiencia activa y emocional y está muy influenciado por las generaciones «, dijo Edward en su declaración, jueves 28 de agosto de 2025.

Agregó, para creadores, plataformas, marcas, instituciones y responsables políticos, comprensión cuándo, dónde y por qué las personas indonesias interactúan con los medios de comunicación, son la clave para construir conexiones relevantes para el público objetivo.

«Esperamos que este informe pueda proporcionar más información sobre la mentalidad de los medios que se están desarrollando en Indonesia», dijo.

Los resultados de Youugov muestran que los medios de comunicación en Indonesia ahora están más determinados por el contexto, no solo los canales. Ya sea al escuchar la radio en un viaje o podcast antes de irse a dormir, las personas indonesias usan los medios para dar forma a la vida emocional y práctica de diferentes maneras en cada etapa de la vida.

Desde los cambios en las preferencias de la plataforma hasta aumentar el comportamiento de la pantalla múltiple, Edward admitió que su partido vio una señal clara sobre la dirección de la audiencia en el futuro. Donde el desafío y la oportunidad es cómo traducir esta visión de una estrategia de contenido más inteligente y una campaña más relevante.

«Además de una experiencia digital más inclusiva», dijo.

Para obtener información, el Informe del Informe de Consumo de Medios de Indonesia 2025 se compiló en función de los datos de las encuestas de YouGov y los perfiles de YouGov, que se realizó el 16 de abril al 1 de mayo de 2025. Los resultados se tomaron de muestras en línea que representan la población nacional, con más de 1,000 encuestados indonesios. Incluyendo un mapeo más profundo del gen Z (N> 500) y la generación anterior (N> 450).

Los informes completos se pueden descargar en https://business.yugov.com/content/52747-id-media-consuming-report-2025.