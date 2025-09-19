Encuesta llamar a un conductor de OJOL de acuerdo con un descuento del 20 por ciento, pero hay condiciones

Yakarta, Viva – Institución Encuesta Espectáculos estratégicos del sudeste, la mayoría conductor Ojek en línea (ojol) en Jabodetabek prefiere el esquema de descuento de la aplicación en un 20 por ciento.

El controlador OJOL está de acuerdo si el número de pedidos es más, así como protección adicional. Uno de ellos seguro Salud, seguro de accidentes, asistencia para mantenimiento del vehículo.

Esta investigación se realizó a través de entrevistas telefónicas el martes 16 de septiembre de 2025 y el miércoles 17 de septiembre de 2025, involucrando a 1,052 conductores activos de OJOL.

Como resultado, el 82 por ciento de los encuestados afirmó estar más cómodo al recibir un descuento del 20 por ciento con órdenes abundantes, en comparación con el 10 por ciento de descuentos pero pedidos limitados.

Luego, el 54 por ciento de los conductores consideró que el descuento del 20 por ciento todavía era razonable siempre que la compañía aplicadora proporcionara beneficios y asistencia de servicio motor.

Además, el 18 por ciento de los encuestados había trabajado en una plataforma que solo redujo el 10 por ciento. Además, los encuestados hasta el 43 por ciento dijeron que sus ingresos no eran significativos diferentes del descuento del 20 por ciento, incluso el 42 por ciento admitió que era aún más bajo. Solo el 15 por ciento siente un mayor ingreso.

Además del tema de los descuentos de la comisión, la encuesta también destacó la visión del conductor relacionada con el estado de las relaciones laborales con la compañía de aplicaciones. Además, hasta el 52 por ciento tampoco cuestionó el estado como socio debido a la flexibilidad de las horas de trabajo.

Hasta el 33 por ciento quieren esquemas de socios con beneficios adicionales como BPJ y seguros. Solo el 15 por ciento espera convertirse en un empleado permanente. Sin embargo, no quieren una selección estricta que tenga el potencial de hacer excluidos muchos conductores.

La mayoría de los conductores de OJOL que fueron encuestados de 31 a 40 años, seguidos por el grupo de edad de 21 a 30 años, y los 41-50 años más pequeños.

Los encuestados también comenzaron a convertirse en conductores en los últimos tres a seis años, especialmente después del período de la pandemia Covid-19. También hay quienes se han unido en los últimos dos años, ya que ha aumentado el número de terminación de empleo (PHK).

El Ministerio de Registros de Datos de Manpower, desde Pandemi hasta la fecha, el número de trabajadores ha sido despedido llega a más de 42 mil personas.

Southeast Strategic dijo que esta encuesta se realizó en impulsores activos en los últimos tres meses con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de aproximadamente 3.04 por ciento.

Este resultado se llama representante para describir la visión de los conductores de Ojol en el área metropolitana de Yakarta.