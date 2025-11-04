Encuesta del Centro de Investigación de Indonesia registra que la satisfacción pública con el gobierno de Prabowo alcanza el 82 por ciento

Jacarta – Institución encuesta El Centro de Investigación de Indonesia (PRI) publicó los resultados de la última encuesta sobre percepciones y comportamiento público hacia un año de liderazgo presidencial Prabowo Subianto y vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

Lea también: Prabowo: El dinero del pueblo no puede ser robado, se lo devolvemos al pueblo



Como resultado, el nivel satisfacción La actitud del público hacia el gobierno de Prabowo-Gibran fue registrada como muy alta, alcanzando el 82,44 por ciento. Mientras tanto, sólo el 14,20 por ciento de las personas se declararon insatisfechas y el 3,36 por ciento no emitió opinión.

El director ejecutivo del PRI, Deni Yusup, explicó que el alto nivel de satisfacción pública no puede separarse de varios programas gubernamentales que se considera que abordan directamente las necesidades del pueblo.

Lea también: El momento en que el presidente Prabowo se acercó inmediatamente al niño al que llamó en la estación Manggarai fue un momento destacado.



Añadió que una serie de políticas como la reducción de impuestos, la seguridad alimentaria, así como la aplicación de la ley y la erradicación de la corrupción también ayudaron a fortalecer las percepciones positivas del gobierno de Prabowo-Gibran.

«Como comidas nutritivas gratuitas (MBG) para escolares desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria y mujeres embarazadas, seguridad energética, programas escolares populares, controles médicos gratuitos, seguridad alimentaria, cooperativas rojas y blancas, seguidas de programas de aplicación de la ley y erradicación de la corrupción, recientemente el programa de reducción de impuestos a través del Ministro de Finanzas de Indonesia se ha convertido en una realidad», dijo Deni, el martes 4 de noviembre de 2025.

Lea también: Prabowo revela que Whoosh tiene muchos beneficios a pesar de la creciente deuda





El presidente indonesio, Prabowo Subianto, en la Cumbre APEC 2025 Foto : Muchlis Jr – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Según los resultados de la encuesta, el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas y Escuelas Populares es la política más apreciada por el público: el 20,55 por ciento de los encuestados la calificó como el mejor logro.

Seguido por la acción rápida del gobierno para hacer cumplir la ley y erradicar la corrupción con un 15,25 por ciento, la seguridad energética con un 14,60 por ciento y el alivio de la pobreza con un 11,36 por ciento. Los programas en los campos de educación, empleo y salud también recibieron una alta apreciación de más del 10 por ciento.

Deni destacó que el alto nivel de satisfacción pública con el desempeño del gobierno también tuvo un impacto en la elegibilidad del Partido Gerindra, el partido político dirigido directamente por el presidente Prabowo Subianto.

«Gerindra experimentó una tendencia positiva, alcanzando el 8,91 por ciento desde las elecciones de 2024, que fue del 13,22 por ciento, cuando en la encuesta para el período de octubre de 2025 aumentó a alrededor del 22,13 por ciento», dijo.

En segundo lugar, el Partido Golkar registró una elegibilidad del 17,21 por ciento, seguido por el PDIP, que cayó al 14,10 por ciento desde el 16,72 por ciento anterior. Otros partidos compiten estrechamente en el medio: PKB con un 8,15 por ciento, Demócrata y PAN con un 7,89 por ciento, NasDem con un 7,48 por ciento y PKS con un 6,15 por ciento.