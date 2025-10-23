Encuentro en Delhi: la policía mata a tiros a los notorios gánsteres de Ranjan Pathak







En una importante operación nocturna llevada a cabo por el Subdivisión de Delitos de la Policía de DelhiEn coordinación con la policía de Bihar, el personal policial mató a tiros a cuatro miembros de la famosa banda Ranjan Pathak de Bihar durante un encuentro en Rohini durante las primeras horas del jueves.

Según informó la agencia de noticias ANI, el encuentro tuvo lugar alrededor de las 2:20 am entre el Dr. Ambedkar Chowk y Pansali Chowk en Bahadur Shah Marg, Rohini.

Ranjan Pathak (25), Bimlesh Mahto, alias Bimlesh Sahni (25), Manish Pathak (33) y Aman Thakur (21) fueron asesinados a tiros en el encuentro; Según los informes, los cuatro eran residentes de Sitamarhi, Bihar.

#MIRAR | Delhi | La Sección de Delitos de la Policía de Delhi, en coordinación con la Policía de Bihar, mató a tiros a cuatro miembros de la famosa banda Ranjan Pathak de Bihar durante un encuentro en Rohini alrededor de las 2:20 a.m. Actuando sobre información de inteligencia específica de que los pandilleros planeaban llevar a cabo un… pic.twitter.com/Ct9xAITZVz — AIN (@ANI) 23 de octubre de 2025

Los funcionarios de policía, al tiempo que destacaron la operación, dijeron que los cuatro eran buscados en varios casos atroces en Bihar, incluidos asesinatos múltiples y robos a mano armada.

La pandilla presuntamente estuvo involucrada en los asesinatos del jefe del distrito de Brahmashri Sena, Ganesh Sharma, Madan Sharma y Aditya Singh en Bihar.

La policía dijo además que, “atendiendo a información de inteligencia específica de que los miembros de la pandilla estaban planeando llevar a cabo una importante actividad criminal antes de las próximas elecciones de la Asamblea de Bihar, un equipo conjunto de la División de Delitos de la Policía de Delhi y policía de bihar tendieron una trampa en la zona”, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Los funcionarios agregaron además que, «Cuando el equipo policial intentó interceptar a los sospechosos, abrieron fuego. La policía tomó represalias, lo que provocó un breve pero intenso intercambio de disparos. Los cuatro acusados ​​sufrieron heridas de bala y fueron trasladados de urgencia al Hospital Dr. BSA, Rohini, donde los médicos los declararon muertos», según lo citado por ANI.

Al confirmar la operación, la División Criminal del DCP, Sanjeev Yadav, dijo: «Basándose en información creíble sobre el movimiento de la pandilla Ranjan Pathak-Manish Pathak en Delhi, un equipo conjunto de la División Criminal de la Policía de Delhi y la policía de Bihar lanzaron una operación en Rohini. Durante el intercambio de disparos, los cuatro criminales sufrieron heridas de bala y luego sucumbieron. La pandilla era buscada por múltiples delitos atroces en Bihar«.

Poco después de que se llevara a cabo la operación, alrededor de la medianoche, altos funcionarios de la policía de Delhi y de Bihar visitaron el lugar y se llamó a equipos forenses y de examen de la escena del crimen. Según los informes, los acusados, Ranjan, Bimesh y Aman, eran buscados en varios casos y estaban planeando algo importante días antes del Elecciones a la asamblea de Bihar. También se ha informado de que en Dumra, Chaurat, Gahra y Purnahiya también se registraron en su contra varios artículos pertinentes de la Ley de Armas y de Bharatiya Nyaya Sanhita.

(Con aportes de la ANI)









Fuente