Encuentre la paz a través del Islam, rezando el Credo a los 20 años

Jacarta – Pablo PogbaUno de los centrocampistas más talentosos del fútbol moderno, ha tenido un viaje espiritual que ha inspirado a muchos. En medio de una brillante carrera juntos manchester unido Y Juventus y ahora en el AS Monaco, Pogba ha encontrado el verdadero significado de la vida a través del Islam.

La decisión de ser convertir No es algo instantáneo para Pogba. Admitió que pasó por un largo proceso de búsqueda de su identidad, hasta que finalmente encontró la paz interior que buscaba.

«Pregunté mucho sobre mi vida y mis objetivos. El Islam me dio todas las respuestas», dijo Pogba, citado por el independiente Jueves 16 de octubre de 2025.



Paul Pogba realiza la Umrah

Nacido de madre musulmana y padre no musulmán, Pogba creció en un entorno cultural y religiosamente diverso. Comenzó a aprender sobre el Islam cuando era adolescente, a través de conversaciones con amigos y con su madre. En 2012, a la edad de 20 años, Pogba recitó con firmeza dos frases del credo.

«Todo empezó cuando oraba a menudo con amigos musulmanes. En ese momento, sentí una paz que nunca antes había sentido», dijo.

El Islam cambió la visión de la vida de Pogba

Desde que se convirtió, Pogba admite que su vida ha cambiado por completo. Se sintió más humilde, más paciente y más agradecido. En una entrevista con Sky Sports, el jugador francés subrayó que el Islam le da una dirección clara en la vida y le da tranquilidad.

«El Islam no se trata de terrorismo o violencia como mucha gente piensa. El Islam es paz, gratitud y respeto mutuo», subrayó.

A menudo se ve a Pogba rezando antes y después de los partidos. También continúa ayunando durante el Ramadán a pesar de que tiene un programa de entrenamiento estricto. Incluso entre competiciones, Pogba realizó la Umrah varias veces. Para Pogba, la oración y el ayuno no son sólo obligaciones, sino formas de agradecimiento por la vida.

«La oración me hace tomar conciencia de la importancia de ser agradecido y pedir perdón. Es una fuente de calma para mí todos los días», afirmó.

La perseverancia de Pogba en llevar a cabo su culto ha llamado la atención de muchos partidos. Uno de ellos es el periodista británico Reshmin Chowdhury, quien contó cómo Pogba siguió ayunando mientras jugaba en la Europa League de 2019.