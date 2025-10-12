Encuentran muerto a un estudiante que sufrió un accidente de moto y cayó al puente Gowa

YAKARTA, VIVA – El Equipo Conjunto SAR finalmente encontró el cuerpo de la víctima Nur Ichsan (21), un individuo alumno Se sospecha que la Universidad Estatal de Makassar (UNM) lo ha experimentado solo accidente.

Según los informes, Ichsan chocó contra una acera mientras conducía y fue arrojado desde los Puentes Gemelos, luego cayó al río Jeneberang, Gowa Regency, Sulawesi del Sur.

«Fue encontrado anoche. La víctima fue descubierta por primera vez después de que los residentes vieron su cuerpo en la superficie. Así que inmediatamente desplegamos un equipo utilizando un bote de goma al lugar del incidente», dijo el comandante del equipo coordinador de Makassar Basarnas, Wawan Setiawan, el domingo 12 de octubre de 2025.

Cuando se descubrió por primera vez, la víctima fue evacuada utilizando una balsa de bambú y luego colocada en una bolsa para cadáveres para ser trasladada a un bote de goma por el Equipo Conjunto SAR hasta la orilla del río Jeneberang.

A continuación, el cuerpo fue trasladado en ambulancia a la funeraria en Cambaya Hamlet, Panciro Village, Bajeng District, Gowa.

El descubrimiento del cuerpo de la víctima se produjo a unos 20 metros de la escena del crimen (TKP) o del lugar donde la víctima cayó de los puentes gemelos de Gowa. El proceso de búsqueda duró 18 horas por parte del equipo Conjunto SAR.

«Cuando la víctima fue encontrada, todavía vestía ropa según el informe. Fue encontrado sin vida. Su cuerpo fue entregado a la familia para que lo llevaran a la funeraria», dijo Wawan.

Según la información obtenida, la víctima tuvo un único accidente en su camino a casa desde Makassar a Gowa Regency, el sábado por la mañana alrededor de las 01.21 WITA.

«La información es que la víctima iba camino a su casa y su amigo vio a la víctima caer de su moto desde los Puentes Gemelos. Desde el momento en que recibimos el informe, hemos realizado una búsqueda con buzos, incluso peinando varios puntos y utilizando drones», dijo.

El equipo conjunto involucrado en la búsqueda de víctimas estaba formado por personal de Makassar Basarnas, TNI-Polri, Gowa BPBD SAR, el Departamento de Bomberos de Gowa y otros posibles SAR. Tras el descubrimiento del cuerpo de la víctima, la operación SAR fue declarada cerrada.