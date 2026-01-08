Encontrar trabajos de oficina es cada vez más difícil, se recomienda a los estudiantes de la Generación Z que aprendan habilidades de artesanos y baristas

Jacarta – El futuro trabajar La generación más joven enfrenta ahora serios desafíos. La realidad en el campo encuentra que los graduados Generación Z y los millennials que recién están cursando estudios superiores son cada vez más difíciles de encontrar trabajar nivel básico en la oficina.

Esto se debe a que la inteligencia artificial está asumiendo muchas funciones (AI). Sander van ‘t Noordende, director ejecutivo global de la empresa de contratación más grande del mundo, Randstad, incluso advirtió que la ruta tradicional de la universidad al trabajo ya no es relevante.

“La gente necesita reflexionar, ir a la universidad y recibir formación o educación para profesión «Lo que está cambiando rápidamente, ¿sigue siendo el camino correcto?», dijo citado por FortunaJueves 8 de enero de 2026.

«En el pasado, nuestros padres decían: ‘primero ve a la universidad y luego trabaja en una oficina’; esa ruta que ha funcionado durante mucho tiempo ahora está empezando a desvanecerse», añadió. «Puede comprobarlo usted mismo: cada vez es más difícil para los graduados conseguir trabajo. Esto se puede ver en profesiones como marketing, comunicaciones, diseño; basta con mirar cómo la IA ha destacado en algunas de estas cosas».

Dijo que el mercado laboral de cuello blanco parecía congelado. Sin embargo, los empleos manuales o manuales en realidad están creciendo.

«La demanda es muy grande en el sector comercial y de mano de obra calificada, como ingenieros mecánicos, operadores de máquinas, técnicos de mantenimiento, conductores de montacargas, conductores de camiones y otros. Por lo tanto, las oportunidades todavía están ahí», dijo.

De hecho, la profesión de bartender y barista está experimentando ahora un aumento salarial más significativo que los trabajadores de oficina. El gobierno británico acaba de anunciar una inversión de 965 millones de dólares o el equivalente a 16,1 billones de IDR para un programa de aprendizaje para decenas de miles de jóvenes desempleados para ocupar puestos de trabajo en los sectores de la hostelería, el comercio minorista y la inteligencia artificial.

Van ‘t Noordende enfatizó que para aquellos que todavía insisten en ir a la universidad, es probable que los campos STEM sigan teniendo demanda, especialmente en países como China, donde el nivel de educación STEM es el doble que el de Estados Unidos y varios países europeos.

Para aquellos que sienten que han desperdiciado su tiempo y dinero para la universidad, van ‘t Noordende sugiere volver a capacitarse o aprender nuevas habilidades. “Mire a su alrededor, encuentre una oportunidad que se ajuste a sus habilidades y experiencia, y aprovéchela”, dijo.