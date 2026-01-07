¡Encontrar trabajo es cada vez más difícil! Este doctorado envió cientos de solicitudes pero aún no recibió ninguna llamada para entrevista

Jacarta – Buscando trabajar en 2026 será cada vez más desafiante, incluso para aquellos que vienen con títulos de educación superior y una larga experiencia académica. La desaceleración del mercado laboral, las empresas que frenan la contratación y el costo de vida cada vez mayor hacen que el proceso de búsqueda de empleo sea un largo viaje lleno de incertidumbre.

Lea también: IHT se desarrolla rápidamente y los empresarios de cigarrillos de Madurese aportan sinergia para avanzar juntos



En medio de estas condiciones, las historias de quienes buscan empleo a menudo están llenas de compromisos importantes, desde trabajos fuera de sus habilidades hasta planes de vida que deben cambiar.

Jeremy Liew es un verdadero ejemplo de esta situación. Este hombre de 31 años creía anteriormente que un doctorado en química le aseguraría el futuro en industria La biotecnología mundialmente famosa de Boston. Pero más de un año después de obtener su doctorado y postular a más de 500 puestos de trabajo en varias empresas de la región, no había ni una sola oferta laboral para él.

Lea también: Cinco formas de preparar resoluciones profesionales para 2026 para que no fracasen a mitad de camino



Liew se mudó de Nueva Jersey a Boston en 2018 porque se sintió atraído por la densa concentración de empresas de biotecnología, laboratorios de investigación y las mejores universidades de la ciudad. Como muchos estudiantes de posgrado, supuso que una educación superior conduciría automáticamente a una carrera científica estable y bien remunerada. Esa esperanza ahora se ha derrumbado.

Lea también: Rara vez se realizan, estos 5 hábitos laborales dificultan aumentar su puesto y salario en 2026



Después de graduarse el año pasado, la situación financiera de Liew empeoró. Sus ahorros se utilizan para las necesidades de la vida diaria. Se inscribió en el programa de asistencia alimentaria del gobierno y recortó gastos siempre que fue posible.

Para poder pagar el alquiler en un suburbio de Boston, termina trabajando a tiempo parcial en una startup de inteligencia artificial, un trabajo muy alejado de la carrera profesional para la que se ha estado preparando durante años.

En medio del punto muerto para encontrar trabajo en Estados Unidos, Liew comenzó a buscar oportunidades en el extranjero. Admitió haber recibido mensajes de reclutadores de biotecnología en varios países, incluida China, que actualmente está desarrollando agresivamente su industria.

«Esta industria está realmente en auge en China», dijo, citado por VN Express, el miércoles 7 de enero de 2026.

Añadió que mucha gente lo animó a postularse para empleos en el extranjero. La experiencia de Liew refleja una desaceleración más amplia en el ecosistema biotecnológico de Boston.