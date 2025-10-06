Encontramos herramientas mineras tradicionales

Gowa, vivo – La policía regional de Gowa asaltó y selló la ubicación mina de oro ilegal que opera en la aldea de Batumalonro, distrito de Biringbulu, Gowa Regency, South Sulawesi. Sábado (10/10/2025)

Leer también: El jefe de policía de Bungo y Dandim fueron interceptados por miles de personas.



La redada fue dirigida directamente por la policía de Kanit Resmob Gowa, Ipda Andi Muhammad Alfian.

IPDA Alfian explicó el sellado de minas de oro ilegales sobre la base de informes públicos.

Leer también: Evacuación del equipo SAR SAR de la última víctima de la tragedia de deslizamiento de minería de oro ilegal en SOLOK



Desde el camino del eje hasta la ubicación de la mina se estima en aproximadamente cinco kilómetros y solo se puede pasar cruzando el río mientras camina por las montañas.

«Desde la estación de policía hasta la ubicación aburrida de Bulu, lleva aproximadamente 2 horas y media, desde la entrada hasta la ubicación de caminar aproximadamente 45 minutos a una hora», dijo Alfian, el domingo (5/10/2025).

Leer también: Actualice la última tragedia de datos de víctimas de deslizamientos de tierra ilegales de minería de oro en SOLOK





La mina de oro ilegal atacó en Gowa, South Sulawesi

Al llegar al lugar, la policía ya no encontró actividades mineras, sin embargo, varios equipos todavía estaban en el área minera.

Se sospecha que los mineros se escaparon cuando los oficiales llegaron al sitio minero.

Después de peinar la ubicación de la mina, los oficiales de policía de Gowa luego sellaron la ubicación y pusieron la línea policial.

«Cuando llegamos a la ubicación no había más actividades. Sin embargo, descubrimos que había una serie de herramientas tradicionales que supuestamente se usaban como herramientas mineras», explicó

La policía encontró dos puntos mineros, uno de los cuales era un pozo manual que supuestamente fue utilizado por los mineros para tomar material del suelo.

«En el lugar encontramos que había alrededor de dos puntos. Uno de los puntos, encontramos un pozo que se hizo manualmente con equipo improvisado», dijo

El pozo supuestamente se usó para tomar material que luego se eliminó y se separó entre el suelo, la piedra y la arena.

De los resultados de la búsqueda, la policía no ha encontrado material de oro. Sin embargo, hay trozos de piedras que supuestamente se discutirán para separar el contenido de oro.

«En la escena del crimen no encontramos material de oro, pero había algunos trozos de piedras que podrían descubrirse que separan el material de oro de la arena y el suelo», agregó.

La policía también obtuvo información de los residentes locales de que la actividad minera ilegal de oro no había durado mucho. Hasta ahora, la policía todavía está examinando testigos y recolectando pruebas. (Idris Tajannang/Tvone/Gowa)