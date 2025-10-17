Encendiendo una cerilla cerca de gasolina, un joven en Joglo casi muere quemado

Jacarta – Una negligencia trivial casi provoca la muerte en la zona de Joglo, Kembangan, en el oeste de Yakarta. Un joven llamado Arif Ardiansyah (25) sufrió graves quemaduras tras encender una cerilla API cerca gas en un puesto de Madura el jueves 16 de octubre de 2025 por la noche.

El incidente ocurrió alrededor de las 22.05 WIB en Jalan Musyawarah, Joglo Village. La atmósfera en la tienda, que originalmente era tranquila, de repente se volvió de pánico cuando el fuego atrapó repentinamente el cuerpo de Arif y quemó parte del edificio.

«Según la información de los residentes, Arif estaba vertiendo gasolina en botellas mientras bromeaba diciendo que ‘la gasolina es difícil ahora’. quemado‘. «Inesperadamente, la manguera de gasolina se soltó y la chispa de la cerilla que encendió provocó inmediatamente una pequeña explosión», dijo el jefe de policía de Kembangan, comisario de policía Moch. Taufik Iksan, viernes 17 de octubre de 2025.

El fuego creció repentinamente, quemando el cuerpo. víctima y devoró el puesto así como una moto Honda Beat del dueño del puesto. Los residentes, presas del pánico, intentaron inmediatamente ayudar a la víctima y llamaron a los bomberos.

Cuatro camiones de bomberos del sector de Kembangan fueron desplegados en el lugar. El incendio se extinguió con éxito alrededor de las 22.56 WIB después de provocar el pánico en los residentes. Taufik añadió que, según los resultados de la investigación inicial, se sospechaba que el incendio se había provocado por la negligencia de la víctima al encender una cerilla cerca de la gasolina.

«Esta es una lección importante para que los residentes tengan más cuidado al manipular el combustible», dijo.

Como consecuencia del incidente, la víctima sufrió graves quemaduras en el 80 por ciento de su rostro, manos y cuerpo. Arif ahora está recibiendo tratamiento intensivo en el Hospital Pertamina, después de haber recibido ayuda anteriormente en el Hospital Sari Asih Ciledug.

Mientras tanto, el dueño de la tienda, llamado Riko Febrianto (39), sufrió grandes pérdidas porque su edificio fue incendiado junto con una motocicleta estacionada frente a la tienda. La policía de Kembangan todavía está investigando los detalles de la causa del incidente. Taufik hizo un llamamiento a la población para que no encienda fuegos cerca de materiales inflamables, especialmente gasolina.

«No subestimen el más mínimo incendio. Un instante de negligencia podría tener consecuencias fatales», afirmó.